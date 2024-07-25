不斷更新／凱米颱風徘徊！航班異動一次看　今國內線全取消

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🟡 長榮航空
因受凱米颱風影響，長榮航空25日上午往返桃園機場航班預計取消49班，延後出發及抵達21班，中午過後陸續恢復飛航；松山機場、高雄小港機場航班則維持正常起降。
長榮航空將依天候狀況調整航班，最新航班異動訊息，敬請旅客多加利用長榮航空網站或EVA Mobile APP查詢。
🟡立榮航空
受到凱米颱風影響，立榮航空25日國內線航班全數取消。
7月26日除本島往返馬祖航線中午12:00前全數取消外，其餘航班將維持正常營運。
立榮航空將視天候狀況機動調整航班，最新航班異動資訊，請多加利用洽立榮航空官網或APP查詢。
🟡中華航空
受凱米颱風影響，華航及華信國際線7月25日部分航班異動，CI154/CI155桃園往返名古屋、CI156/CI157桃園往返大阪、CI102/CI103高雄往返東京、CI164/CI165高雄往返首爾、CI701/CI702桃園往返馬尼拉、CI7915/CI7916桃園往返仰光、CI787/CI788桃園往返峴港、CI763/CI764桃園往返雅加達、CI833桃園飛往曼谷、CI731桃園飛往檳城、CI601/CI602/CI909/CI922桃園往返香港、CI933/CI934高雄往返香港、CI501/CI502桃園往返上海、AE991/AE992桃園往返廈門、AE967/AE968高雄往返廈門、CI585/CI586高雄往返深圳取消，部分桃園/松山/高雄往返航班延後起飛。
華航隨時關注颱風及機場動態，持續更新7月25日、7月26日航班狀況，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。
🟡華信航空
華信航空25日國內航班異動如下：
◎ 國內航班全天取消
華信航空將視天候狀況隨時機動調整航班，溫馨提醒搭機旅客及接機民眾多加利用華信航空官網或APP查詢最新航班資訊。
🟡台灣虎航
7月25日最新航班異動情形如下：
- IT603 首爾仁川-桃園提前至7月24日23:30起飛，且航班編號調整為IT2603
*以上皆為當地時間，且為24小時制
實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。
🟡星宇航空
受凱米（GAEMI）颱風影響，星宇航空調整7月25日往返桃園機場航班預計新增6班、異動8班，異動資訊如下。
星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排，並務必提早至機場進行報到。航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。
新增航班：
仙台：JX1862/JX1863
08:00-12:20/13:20-16:10
函館：JX1860/JX1861
09:00-13:45/15:30-18:40
曼谷：JX1745/JX1746
18:00-21:00/22:00-3:00(+1)
起飛時間異動航班：
JX721桃園-檳城延後至14:00起飛
JX722檳城-桃園延後至19:35起飛
JX838桃園-名古屋延後至16:40起飛
JX839名古屋-桃園延後至21:30起飛
JX870桃園-沖繩延後至17:30起飛
JX871沖繩-桃園延後至21:05起飛
JX235桃園-香港延後至17:40起飛
JX236香港-桃園延後至20:35起飛
＊航班時間皆為當地時間，且為24小時制
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