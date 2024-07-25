17座水庫放水！最新淹水警戒區曝　員山子等2年分洪：陳水扁德政

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📍南投縣
一級警戒 : 鹿谷鄉 、 國姓鄉 、 水里鄉 、 名間鄉 、 竹山鎮 、 魚池鄉 、 仁愛鄉 、 中寮鄉 、 信義鄉 、 集集鎮
二級警戒 : 埔里鎮
📍雲林縣
一級警戒：斗六市
二級警戒:虎尾鎮 、 西螺鎮 、 莿桐鄉
📍嘉義縣
一級警戒：阿里山鄉 、 大埔鄉 、 竹崎鄉
📍臺南市
一級警戒：歸仁區、關廟區
📍高雄市
一級警戒：永安區、美濃區 、 路竹區 、 六龜區 、 燕巢區 、 小港區 、 大寮區 、 田寮區、大樹區、岡山區、梓官區、橋頭區、阿蓮區、旗山區、楠梓區、大社區、茂林區 、彌陀區、甲仙區、桃源區、林園區
二級警戒:那瑪夏區、湖內區
📍屏東縣
一級警戒：瑪家鄉、東港鎮、南州鄉、霧臺鄉、來義鄉、泰武鄉、新埤鄉、新園鄉、高樹鄉、佳冬鄉、林邊鄉
📍17座正在放水的水庫：石門水庫、青潭堰、直潭壩、德基水庫、石岡壩、霧社水庫、集集攔河堰、湖山水庫、白河水庫、德元埤水庫、烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫、鏡面水庫、虎頭埤水庫、鹽水埤水庫、阿公店水庫、牡丹水庫。
基隆員山子分洪道今年首次分洪
而除了17座水庫放水中以外，24日晚上受到凱米颱風影響，基隆上游水位持續上漲，到晚間6點30分時，水位達63公尺，超過警戒水位，水利署第10河川分署員山子分洪管理中心馬上利用廣播，通知周邊居民分洪預警訊息，洪水經由分洪堰進入員山子分洪隧道開始分洪。
第10河川分署表示，員山子分洪設施為基隆河防洪設施的前鋒，攸關七堵、八堵、汐止以及南港地區等防洪安全，管理中心在隧道分洪期間，會確實掌握每一刻分洪狀況，適時回報分洪情形，守護基隆河中下游民眾生命財產安全。
「員山子分洪道」是陳水扁任內德政！南港、汐止、基隆居民超感謝
事實上，這條「員山子分洪道」是陳水扁在台北市任內為了解決基隆河遇雨成災的水患，堅持不拆中山橋，但建議中央在上游做員山子分洪道，但當時中央政府並不支持。直到2000年政黨輪替後，陳水扁才美夢成真，以316億元特別預算經費，包括員山子分洪道的60億元，在3年內除了完成員山子分洪道的興建，並徹底成完成基隆河整治，從此雙北及基隆民眾不必再為基隆河水患所苦。
員山子分洪道是阿扁在2001年拍板定案，立法院也在2001年10月31日三讀通過「基隆河流域整治特別條例」。2002年6月開始興建，3年後的2005年7月完工，如今協助防守基隆及雙北洪水災害，不少人知道員山子分洪道昨日開始分洪後，紛紛大讚：「謝謝陳水扁德政」、「住在南港....真的一直很感謝陳水扁有這個政策」、「真的很感謝阿扁總統救了汐止。」
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