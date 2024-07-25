颱風假沒得放！3大苦命行業得上班　人力銀行：可行使退避權

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進一步以「行業別」交叉分析，在颱風天、豪雨天，「曾經上工」比例的前五名，依序為：「大眾傳播與公關廣告」(89.1%)、「批發零售與貿易」(86.4%)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(84.8%)，以及「醫護與生技」(83.3%)、「農林漁牧礦與環保生態」(81.8%)。
同時如果曾經「風雨無阻」到班過，其中又有高達73.7%的勞工透露，公司「沒有」提供防護措施；甚至還有21.3%的勞工更表示，「曾經」因公受傷過，所幸仍有28.8%的勞工指出，公司事後「有提供」補休；以及22.6%透露，企業「有提供」雙倍薪。
yes123求職網發言人楊宗斌指出，雖然根據「相關天然災害出勤要點」規定，雇主假如要求勞工出勤，除了當天薪水照給外，「宜」加給工資，並且提供交通工具、交通津貼，不過無強制力；勞工若選擇不到班，雇主不得要求補班、記曠職；只是雇主因勞工未到班，而要扣薪、不給薪，也不算違法。
楊宗斌不忘提醒勞工，若覺得風雨天上班，可能有危及生命安全的風險，可向雇主說明之後，行使所謂的「退避權」不出勤；企業方面不得強迫，到班與否必須徵得勞工同意；最後也建議雇主，考量人員辛苦出勤的情況下，應該加發津貼補償。
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