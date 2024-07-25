奧運足球／日本隊5:0狂勝烏拉圭！地主法國首戰過關擊敗美國男足
2024巴黎奧運足球項目，日本男足今（25)日凌晨出賽面對南美強權巴拉圭，結果日本隊小試身手，靠著除了效力荷甲鹿特丹斯巴達的前鋒齊藤光毅、中場三戶舜介發威，其中三戶舜介可說是球隊的靈魂，不但先進2球，加上賽事拉開後，山本理仁也進球，賽事尾段藤尾翔太進2球，最後以5:0大勝，其實日本隊在這屆奧運是超級大黑馬，不但今年5月奪U23亞洲盃冠軍，這次16名成員都來自U23亞洲盃冠軍陣容。此外，奧運規定能有3名超過23歲的球員，日本隊更是完全無超齡球員，也是本屆唯一未使用外卡的隊伍。
記者吳政紘/綜合報導
日本隊火力全開 背號有意義
日本隊曾在1968年墨西哥奧運奪下銅牌，本屆將追求56年首面奧運獎牌。巴拉圭在此役上半場不僅陷入落後，上半場25分鐘Wilder VIERA惡意犯規，直接吞下紅牌，陷入10人對11人的劣勢。
日本隊當然也把握機會，分別靠著三戶舜介19、63分鐘破門，「幸運7號」山本理仁69分鐘進球，甚至藤尾翔太在81、87分鐘連續進球，取得大勝。其中日本隊背號7號的「傳承」，過去奧運包括2012年倫敦奧運的「福將」大津祐樹、2021年東京奧運的久保建英，都順利進球。
日本本屆和巴拉圭、馬利、以色列同為D組，如今大勝2004年雅典奧運銀牌巴拉圭，有機會以分組第1晉級。昨役馬利跟以色列以1:1戰成平手。
另外在其他組別，阿根廷跟摩洛哥之戰，原本2:2平手，卻因為球迷闖入扔爆竹，最後追平不算，以1:2落敗，加上法國以3:0擊敗美國，西班牙以2:1擊敗烏茲別克，還有埃及跟多明尼加0:0平手作收。