影／高雄二仁溪暴漲！吞沒崇德橋 在地人喊不妙：大雨連下5小時
颱風凱米（Gaemi）中心今（25）凌晨4時20分，於桃園新屋出海，但受到外圍環流影響，中南部山區雨量遽增，根據水利署監控資訊，高雄二仁溪溪水暴漲，今早7時許夾帶泥沙的滾滾溪水已經將崇德橋吞沒。在地人大喊不妙，高雄大雨至少連下了5小時、南部地區都很慘」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「爆料公社」發文分享中南部各地河川、橋梁的即時影像，其中高雄市田寮區的崇德橋在25日上午7點半左右，溪水高漲並淹過橋面，畫面相當驚險。貼文引發討論，網友紛紛留言表示恐怖，「高雄應該下了快5個小時的大雨了」、「幾乎到達上限了」、「水位高度看起來很不妙」。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」一早也發文示警，指出凱米颱風「螺旋雨帶和台灣地形鎖住」的結構，往往會造成長時間的致災性降雨，過去敏督利和莫拉克颱風都見過，疾呼：「中南部真的要很小心！」
發生在2009年的莫拉克颱風，受颱風及西南氣流影響，中南部、東部多處地區降下刷新歷史紀錄的雨量，嘉義阿里山總雨量累積2858.5毫米，在高雄山區帶來超過2500毫米的驚人雨量，許多地方相當1整年的雨集中在2~3天落下，引發嚴重水患。計有673人死亡，26人失蹤，農損逾195億元，是台灣自1959年八七水災以來最嚴重的水災。