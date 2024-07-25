曾俊欣直落二輕取名將Fognini！後者賽後發聲：我現在感受非常糟

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Fabio Fognini生涯最高的男單排名曾高居世界第9，目前已經收獲9座男子單打賽事冠軍，除了1座是在硬地之外，其餘8座都是紅土場地賽事，包括2019年的蒙地卡羅大師賽，在紅土賽事表現相當出色。Fognini也是第一位奪得大師賽頭銜的義大利網球選手，另外還擁有10項單打賽事亞軍，大滿貫賽事個人最佳成績，則是在2011年的法網闖進8強。
而曾俊欣今日則在克羅埃西亞公開賽16強戰上，遭遇到這名義大利沙場老將，未料此戰戰況竟呈現一面倒，曾俊欣把握住難得的遞補機會，未受Fognini脾氣失控數度摔拍狂吼影響，開賽第3局起展現出個人穩健的身手，屢屢破掉對方發球局，自己的發球局則是也穩穩拿下，且跨盤連拿11局，終場曾俊欣就以6：1、6：0氣走Fognini，僅花55分鐘就順利以直落二之姿闖進8強。
Fognini遭曾俊欣輕取 賽後個人社群發文表歉意
而在遭到曾俊欣擊敗之後，Fabio Fognini也在賽後在個人社群平台上發布限時動態，並直言現在自己的感覺相當糟糕，他寫下：「今天我有非常不好的感受，我對於那樣的結果（遭到曾俊欣直落二擊敗）感到相當抱歉。昨天晚上我感覺不太舒服，不過我更傾向去場上競爭而不是因此放棄，因為我愛著這個巡迴賽以及我的粉絲們，希望能夠趕快再見到你們！」
曾俊欣現年年僅22歲，他的未來發展令人期待，上週在最新公布的世界排名中，曾的排名為159名，還在持續爭取往百名內靠近。而今日擊敗Fabio Fognini後，也是曾俊欣個人轉戰職業以來最佳戰績，週四曾俊欣在8強戰上將碰頭年僅18歲的捷克新星Jakub Mensik，期盼能夠再接再厲爭奪4強門票。