記者基隆直播颱風被浪襲！尖叫喊「沒事別出門」爆紅 本人回應了
凱米颱風（Gaemi）成為繼2016年尼伯特強颱後，8年來第一個登陸台灣的強烈颱風，其登陸前挾帶狂風暴雨備受矚目。東森新聞記者張巧君昨（24）在基隆北寧路，直播凱米登陸前的風雨實況，圖遭拍打上岸約4米高的大浪擊中，嚇到在鏡頭前尖叫，但她很快恢復冷靜，疾呼「沒事別出門」爆紅，不少網友直呼「太敬業」、「要加薪」、「我一定不出門」。而張巧君也在IG發長文回應了。
記者徐銘穗/綜合報導
網友在Threads上分享直播片段，直呼：「東森麻煩給這位記者加薪，一定要加！」畫面顯示記者戴著安全帽、穿著反光背心，站在基隆北寧路一路堤防旁，在強風下身形搖晃著勉力播報，才剛說「我們現在可以看到線在整個風勢越來越強」，就突然遭浪高約4米的大浪擊中，她當場嚇到驚叫，但很快恢復鎮定，提醒民眾「沒事別出門」。
貼文引發討論，網友紛紛留言「重複看了好幾次，真的辛苦了」、「有一段最後還嘆好大一口氣，好辛苦」，不少人都為記者的敬業精神感到敬佩respect，也有人提醒加薪別忘了攝影師，「扛很重的器材，在強風中保持畫面穩定，甚至在浪打過來的時候要忍住不能叫出聲」。
當事的東森新聞記者張巧君凌晨也透過IG發聲回應，她說明連線地點被浪打到了，大家下意識覺得她當時離岸邊很近，但「其實我站的地方是一個觀景公園，離岸邊還有幾十公尺的距離」，因此還會被浪打到才讓她感到如此驚嚇，也向被她尖叫聲嚇到的觀眾說抱歉。
張巧君強調，她是基隆人，因此選擇熟悉的地點進行連線，而且周遭就有住戶，前進風雨第一線是為了把颱風最真實的風雨呈現出來，直言「我只是在盡一個，我力所能及的使命」，並呼籲：「請大家不要認為這段連線是譁眾取寵，或是當作笑話在看，更不用質疑記者，不用質疑公司。」她也感謝更多給予肯定的網友與觀眾，「身體淋得很濕 心卻暖到不行」。