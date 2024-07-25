有可能連放3天颱風假？「最新風雨預測」出爐了 14縣市仍達標
凱米颱風（Gaemi）今（25）日登陸後，中心4小時就從桃園新屋一帶出海，而在颱風來的期間，已經讓全台21縣市連續放2天颱風假。由於凱米颱風離台之後，中南部因為受到外環環流影響，將有長時間的降雨，恐怕帶來災害，民眾不可不慎。根據中央氣象署早上最新一報最新風力與雨量預測，今晚到明天上午，有14個縣市有可能達到停班停課的標準。
記者張嘉哲/綜合報導
根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上，或未來24小時累積雨量預測達到山區200毫米及平地350毫米，或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
然而根據中央氣象署今（25）日發布的最新風力以及雨量預測，在雨量預測達到停班停課標準有14個縣市，包括台東縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、澎湖縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市以及屏東縣。
而在風力預測方面，今晚6時至明日凌晨0時，有可能達到停課停班標準則有12個縣市，包括宜蘭縣、台東縣蘭嶼、綠島、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、澎湖縣、嘉義縣、台南市、高雄市以及屏東縣。至於到底會不會停班停課、連放3天颱風假，還是有待各縣市政府晚點宣布。
凱米颱風離台別鬆懈！中南部地區「長時降雨恐致災」
中央氣象署今早則表示，今天白天幾乎西半部尤其是新竹以南地區，都會有非常顯著的降雨，尤其是中南部山區，我們還是不排除有超大豪雨發生的可能，包括嘉義以南的平地，假如有比較長的對流移入，也可能有超大豪雨等級的發生。
氣象署表示，而這樣的降雨在本島會一路持續到晚上，整體降雨的量值有逐漸縮小，但是雨勢上還是相當的大，尤其在山區雨勢還是蠻大的！颱風預計在明（26）日逐漸遠離台灣，但是西南風帶來的水氣還是相當多，因此在中南部還是有局部性大雨以及豪雨發生，這樣的降雨時間是非常長的，民眾一定要特別留意這種颱風的降雨所帶來的災害！