管碧玲慘了？金門快艇翻覆案將歸還遺體 郭正亮揪疑點：有點怪
金廈海域在2月14日發生大陸漁船翻覆事件，造成2名大陸漁民死亡，兩岸雙方原本商定24日上午在金門金湖飯店討論該事件善後事宜，但因颱風「凱米」攪局，兩岸小三通航線停航，陸方家屬及代表團無法抵金，時程將延後。國民黨立委陳玉珍則表示，相信在颱風過後，天氣好轉之時，雙方就馬上會在金門會面，讓0214金門事件圓滿落幕。對此，前立委郭正亮直言，「如果這個事情真的搞定，聽說我們也要把船，遺體都還給受害者家屬，那你這樣不是自曝其短？之前為什麼不能結案？結案不重要了？就可以立刻還了？那你台灣怎麼自圓其說？這有點怪。」
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮24日在節目《綠也掀桌》表示，「如果這個事情真的搞定，聽說我們也要把船，遺體都還給受害者家屬，那你這樣不是自曝其短？之前為什麼不能結案？記不記得管碧玲怎麼回答，她說因為檢察官要驗大體，不然不能結案」，郭正亮說，那怎麼突然間就可立刻歸還疑提？結案不重要了？「那你台灣怎麼自圓其說？這有點怪。」
郭正亮直指，「靠陳玉珍就搞定了，這是金門檢察官不重要？有可能這樣嗎？然後船就還了？大陸就認了，不調查真相？如果還了大陸可以調查，遺體回去可以查死因，驗大體才會知道第一死因，那你怎麼知道大陸不會做這個事？」郭正亮認為，突然之間充分信任對方，我們這的程序都不用走了，這真的有點怪。