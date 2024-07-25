鴻海威州廠太陽能工程已完工 2000塊太陽能板最大化再生能源
鴻海去（2023）年3月宣布與美國威斯康辛在地企業WEC能源集團子公司We Energies簽署兆瓦級太陽能發電合作專案。鴻海昨（24）日深夜宣布威州廠太陽能工程已完工，安裝近2000塊太陽能板，能產生足以為300戶家庭提供電力的能源。
記者許家禎／台北報導
鴻海已在威斯康辛州投資逾10億美元，目前聘用逾1千名員工，然而隨著當地業務成長，鴻海將持續擴大使用可再生能源。鴻海稍早宣布，與美國威斯康辛州公用事業公司 WEC Energy Group 旗下的 We Energies 共同宣布完成在威州富士康科學技術園安裝太陽能板的項目。
此次太陽能發電合作計畫採用單軸固定跟蹤及傾斜面板設備，以最大限度提高可再生能源的生產能力，預計年發電量可抵消逾1200公噸二氧化碳排放量，等同減少260輛汽車碳排放或種植2萬棵樹。而30年的協議期間，所抵銷的二氧化碳量，相當於減少7200輛汽車上路或種植56萬棵樹。
We Energies 總裁 Mike Hooper表示，隨著鴻海擴大業務，這個項目將在未來幾年提供負擔得起、可靠且清潔的能源。鴻海也指出，與夥伴將共同努力將綠色和永續實踐融入我們的整個製造過程中，使用可再生能源資源展示了公司對環境管理的承諾。