颱風夜不平靜！新北林口2女感情糾紛約談判 1人遭砍噴血送醫
「凱米」颱風今（25）日凌晨從台灣出海，不過昨天颱風夜仍不平靜，新北林口區中山路與佳林路一處巷口，凌晨4時許發生一起砍人事件，19歲張姓女子與22歲彭姓女子，因感情糾紛相約談判，豈料卻爆發口角，張女一氣之下竟持刀向彭女揮砍，導致對方濺血，所幸送醫後無大礙。
記者孫唯容/綜合報導
凱米颱風中心已於今日清晨4時20分許於桃園新屋附近出海，向西北西轉西北移動，不過各地風雨持續中，但是昨天全台放起颱風夜，仍有民眾相約外出，19歲張姓女子與22歲彭姓女子，因感情糾紛，相約林口區中山路與佳林路某巷口談判。
豈料過程中雙方爆發口角，張女憤而持刀揮砍彭女，導致對方手腳濺血，警消獲報抵達現場，緊急將彭女送往長庚醫院，所幸治療後並無大礙，警方目前已將張女查緝到案，訊後全案依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110