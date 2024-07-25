凱米颱風狂襲「陳芳語豪宅淹水了」！屋外也變水池 現場慘況曝光
凱米颱風撲台帶來狂風豪雨，各地陸續傳出災情。歌手陳芳語24日晚間也分享自家的慘況，看到雨水似乎從門縫入侵，導致室內淹成一片，外面更是變成汪洋，讓她擔心雨勢若持續不減，可能就要在家裡「游泳」了，她也透露，沒準備好面對這個颱風天，沒想到就變成這樣子。不少粉絲看了都很擔心，紛紛問「你還好嗎？」也有人提醒要清排水孔。
記者朱祖儀／綜合報導
陳芳語在threads分享自家淹水慘況，看到雖然室內燈光有些昏暗，但可以明顯看到地上有一大灘水，從門口一路流到樓梯口，雖然沒有淹到裡面客廳，但範圍不算小。接著她鏡頭一轉，看到外面的情況更慘，雨水已經淹出一個高度，看起來就像小水池，如果把門打開，外面的水恐怕都會流到家裡。
陳芳語面對這個狀況，先是搞笑自嘲「還不夠深」，接著坦承對於這個颱風天，真的沒有事先準備，沒想到家裡會淹成這樣，雖然可以在家裡耍廢，不過她也覺得越來越餓，不禁擔心「希望等等下樓不用游泳。」
不少粉絲看了很擔心，表示「注意安全」、「外送超級難點」、「要潛水就慘」、「天啊，還好嗎」、「水淹進來了」、「需要蛙鏡嗎」，也有人看到陳芳語家門外的淹水情形，猜測可能是排水孔塞住了，所以水才無法排掉，因此建議清一下排水孔，狀況可能會好轉。