巴黎奧運足球賽好混亂！連梅西都怒了 阿根廷反以1:2不敵摩洛哥
巴黎奧運足球賽事昨（24）日登場，原本摩洛哥、阿根廷已經是2：2握手言和，想不到是「誤會」，雙方球員再度重新進行3分鐘比賽，最後阿根廷無緣進球，由摩洛哥以2：1收下勝利。摩洛哥、阿根廷之戰昨晚9點開踢，在下半場更是歷經15分鐘的傷停補時，落後1分的阿根廷最後是靠Cristian Medina頭槌進球戲劇性扳平。不過，當比賽哨音停下前，因場邊有人丟爆竹類物品進場造成場面混亂，且裁判其實一直都沒有吹起比賽結束的哨聲，因此進球改判不算，雙方重新再踢。不過事件發生後，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）也在Instagram 上分享了一條黑色背景的帖子，其中包含「insolito」一詞（不尋常），並附有一個震驚的表情符號。
記者吳政紘/綜合報導
奧運搞烏龍 維安出問題
摩洛哥、阿根廷球員原本都已經離場，卻又被叫回來重新比賽，且裁判更是利用VAR重新檢視阿根廷的追平進球，發現越位在先進球不算，也讓摩洛哥從還有贏球機會，最終摩洛哥以2:1拿下，阿根廷就這樣爆冷落敗。
阿根廷主帥Javier Mascherano賽後表示：「這場比賽根本荒謬至極，簡直是馬戲團一樣，我運動生涯從未見過這種事情。」
就在阿根廷球員Cristian Medina看似將比分改寫為 2:2 後，球場上突然有人向球場投擲瓶子、杯子和類似照明彈的東西。
幾名身穿摩洛哥隊顏色的球迷也跑到球場上，其中一些在保全的護送下離開了球場。阿根廷在第 68 分鐘進球之前已經落後兩球，他們在補時階段由Medina將比分追平。
不過事件發生後，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）也在Instagram 上分享了一條黑色背景的帖子，其中包含「insolito」一詞（不尋常），並附有一個震驚的表情符號。
Mascherano還聲稱，有一位竊賊在比賽前一天闖入球隊的訓練場，偷走了球員Thiago Almada的手錶和戒指。