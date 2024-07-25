奧運男籃／Embiid代表美國出戰是「背骨」？法球迷怒：護照還回來

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根據當地媒體報導，美國男籃團隊如今已順利抵達法國，LeBron James、Stephen Curry等眾球星都受到當地球迷的熱烈歡呼，唯獨Joel Embiid不同，圍觀的法國球迷對他毫無歡迎之情，甚至還有人對著他喊到：「Embiid，把你的護照還回來」、「把你的法國護照給還回來，Joel」、「你應該為法國隊效力，你根本就不是美國人」。
眾所皆知，Joel Embiid出生於非洲喀麥隆，他在2022年取得了法國護照，但他最終卻選擇加入美國隊。在談到自己的決定時，Embiid表示：「這是一個艱難的決定，但是在我成長過程中，我的目標就是參加奧運。我的目標是我想打球，我想成為其中的一員，所以這是我的夢想，所以對我來說，能夠打球是最重要的。」
「我想說的一件事是，我覺得這個決定有點匆忙，因為我想多花一些時間考慮。但是法國他們給了我一個最後期限，這對我要做出決定而言，並沒有任何幫助。」Embiid如此說到。
Embiid日前受訪稱 會將噓聲轉化成動力
Embiid如今在巴黎奧運，勢必將受到當地許多法國球迷噓聲撻伐，但他日前受訪時表示，自己會將其轉化為動力，「我會享受這些聲音，這將是我沒見過的感受。噓聲只會讓我自己更加努力，這樣就能以實力讓他們安靜下來，沒有什麼比這個更好了。」
上個賽季Joel Embiid因傷勢所苦，僅替費城76人出戰39場，雖然個人數據相當亮眼，但卻因出賽場次不足，無緣連續2年奪下例行賽MVP殊榮。Embiid最終留下場均上場33.6分鐘，貢獻34.7分、11籃板、5.6助攻成績，整體命中率則為52.9％。
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