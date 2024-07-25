颱風豪雨炸高雄！夢時代上午緊急暫停營業 美術館商圈淹水畫面曝
颱風凱米來襲，南台灣包含高雄在內目前風雨強勁，市長陳其邁今(25)日上午7時許透過臉書表示，高雄市全區有超大豪雨特報，預計將有24小時500毫米以上雨量，呼籲市民若非必要，請勿出門。而一早約莫9點時高雄市民也紛紛收到大雷雨即時訊息，提醒劇烈雷雨或降雨將至12:00。另外，高雄夢時代緊急宣布早上暫停營業，且高雄市區也陸續傳處多處積水。
記者葉盛耀/綜合報導
受颱風及其外圍環流影響，氣象署發布「高雄市全區」有超大豪雨特報，預計將有24小時累積雨量500毫米以上雨量。陳其邁於臉書表示，期望市民注意坍方落石、土石流及山洪暴發，低窪地區及道路要特別注意防範積淹水。同時呼籲市民若非必要，請勿出門。目前高雄累計1小時時雨量以茂林區為126毫米最高，其次為六龜、燕巢、岡山、旗山、美濃、橋頭等區。
高雄夢時代原本今（25）日正常營業，也於一早宣布，因風雨相當大，今日將暫停至13:30才開始營業。另外，因大雨宣洩不及，持續降雨地區易淹水的村里、道路，都已經開始積水，包含市區。根據民眾提供消息，美術館一代，尤其青海路上水深至小腿，機車騎士已無法通行，僅能於大風雨中牽車步行。