凱米颱風看到台灣嚇一跳？路徑「東部外海轉一圈」　凌晨登陸宜蘭

颱風豪雨炸高雄！夢時代上午緊急暫停營業　美術館商圈淹水畫面曝

▲高雄豪雨狂炸，市區已有多處淹水，圖為美術館附近的青海路上。而高雄統一夢時代購物中心，也於一早緊急宣布早上暫停營業。（圖／民眾提供）
▲高雄豪雨狂炸，市區已有多處淹水，圖為美術館附近的青海路上。而高雄統一夢時代購物中心，也於一早緊急宣布早上暫停營業。（圖／民眾提供）

記者葉盛耀/綜合報導

颱風凱米來襲，南台灣包含高雄在內目前風雨強勁，市長陳其邁今(25)日上午7時許透過臉書表示，高雄市全區有超大豪雨特報，預計將有24小時500毫米以上雨量，呼籲市民若非必要，請勿出門。而一早約莫9點時高雄市民也紛紛收到大雷雨即時訊息，提醒劇烈雷雨或降雨將至12:00。另外，高雄夢時代緊急宣布早上暫停營業，且高雄市區也陸續傳處多處積水。

我是廣告 請繼續往下閱讀
受颱風及其外圍環流影響，氣象署發布「高雄市全區」有超大豪雨特報，預計將有24小時累積雨量500毫米以上雨量。陳其邁於臉書表示，期望市民注意坍方落石、土石流及山洪暴發，低窪地區及道路要特別注意防範積淹水。同時呼籲市民若非必要，請勿出門。目前高雄累計1小時時雨量以茂林區為126毫米最高，其次為六龜、燕巢、岡山、旗山、美濃、橋頭等區。

▲高雄民眾皆於一早收到大雷雨即時訊息。（圖／記者葉盛耀攝）
▲高雄民眾皆於一早收到大雷雨即時訊息。（圖／記者葉盛耀攝）
高雄夢時代原本今（25）日正常營業，也於一早宣布，因風雨相當大，今日將暫停至13:30才開始營業。另外，因大雨宣洩不及，持續降雨地區易淹水的村里、道路，都已經開始積水，包含市區。根據民眾提供消息，美術館一代，尤其青海路上水深至小腿，機車騎士已無法通行，僅能於大風雨中牽車步行。

▲高雄夢時代一早宣布，今日將暫停至13:30才開始營業。（圖／翻攝自Google地標）
▲高雄夢時代一早宣布，今日將暫停至13:30才開始營業。（圖／翻攝自Google地標）
▲高雄市區多處積水，機車騎士僅能步行涉水而過。（圖／民眾提供）
▲高雄市區多處積水，機車騎士僅能步行涉水而過。（圖／民眾提供）
▲高雄市前金區自強路附近巷子也傳已開始積水。（圖／民眾提供）
▲高雄市前金區自強路附近巷子也傳已開始積水。（圖／民眾提供）

更多「凱米颱風來襲」相關新聞。

有可能連放3天颱風假？「最新風雨預測」出爐了　14縣市仍達標

花蓮女兒牆砸死人！家屬心碎發文　揭出門原因：不可能颱風出去玩

凱米颱風快閃離台！遠東百貨12點起營業　新光三越、威秀下午開門

不斷更新／凱米颱風越來越弱！屏東脫離暴風圈　中南部豪雨還沒停

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代