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汪建民爆罹患肺腺癌4期！颱風天露臉上通告　女星發聲曝暴瘦近況

▲汪建民近日被爆罹患肺腺癌第4期！颱風天冒著風雨露臉上通告，女星發聲曝暴瘦近況，引起關注。（圖／汪建民臉書）
▲汪建民近日被爆罹患肺腺癌第4期！颱風天冒著風雨露臉上通告，女星發聲曝暴瘦近況，引起關注。（圖／汪建民臉書）

記者洪生儒／綜合報導

藝人汪建民近日爆出罹患「肺腺癌第四期」，且癌細胞已經從右肺擴散到頸椎、腦內，他也已經進行化療長達7個月的時間，讓不少粉絲都感到震驚不已，而汪建民先前也始終保持低調沒有在社群上透露罹癌的事。直到昨（24）日，汪建民在颱風天復出上通告，跟他同場的是近來也罹癌的女藝人顧婕，她在錄影結束後發文，曝光汪建民的近況，引起關注。

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顧婕在24日上節目《單身行不行》的通告，她在錄影結束後，透過社群發文表示：「颱風天還有工作，真是恩典，而且還風小雨小，真是lucky。想想我好像失業蠻久的，這兩個月終於開始有通告，惡性腫瘤其實也不錯！我得到了四面八方來的愛，感覺自己好像慈禧太后，被伺候的好好。」

▲藝人汪建民近日爆出罹患「肺腺癌第四期」，且癌細胞已經從右肺擴散到頸椎、腦內，他也已經進行化療長達7個月的時間，讓不少粉絲都感到震驚不已。（圖／汪建民臉書）
▲藝人汪建民近日爆出罹患「肺腺癌第四期」，且癌細胞已經從右肺擴散到頸椎、腦內，他也已經進行化療長達7個月的時間，讓不少粉絲都感到震驚不已。（圖／汪建民臉書）
此外，顧婕也透露自己在節目錄影時，也跟近期爆出罹癌的汪建民同場，「第一次跟汪建民上通告，想不到他是肺腺癌四期...醫藥記者洪素卿懂得好多喔，也認識很多醫生，自己真的是惡性腫瘤科的幼稚園生！」顧婕也在貼文中附上自己跟其他來賓、主持人的合照，從照片中可以看到，汪建民消瘦了不少，不過氣色看起來還不錯。

而顧婕在罹癌經過治療之後，目前體力恢復得不錯，先前還去參加朋友的派對，不過為了身體著想，她也盡可能讓自己保持養身的生活，雖然近期肝又冒出3顆水泡，怕全身麻醉又剖腹開刀很傷身，她決定暫時不想動刀，打算過三個月再觀察情況。

其實，汪建民先前也曾在臉書發文，分享生活日常，「兩個繪畫奇才，在大家幫鐘爸爸折蓮花的臨時創作，真的粉會畫。」透露好朋友在前幾天過世，所以他正在幫忙協助處理後事，他也在留言處透露：「最近要送9M姊妹爸爸，下回找時間再PO她們的大作。」而粉絲們也相當關心汪建民的身體狀況，紛紛留言希望他照顧好身體。

▲顧婕也透露自己在節目錄影時，也跟近期爆出罹癌的汪建民同場，「第一次跟汪建民上通告，想不到他是肺腺癌四期。」（圖／顧婕臉書）
▲顧婕也透露自己在節目錄影時，也跟近期爆出罹癌的汪建民同場，「第一次跟汪建民上通告，想不到他是肺腺癌四期。」從照片中可見，汪建民消瘦了不少。（圖／顧婕臉書）

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