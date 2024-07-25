凱米快閃！高鐵提前至14時復駛　每小時「雙向各3班」自由座疏運

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高鐵表示，台中站於14：00及14：40將各發出一班南下及北上每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務自台中站出發的旅客。
高鐵也提到，為確保旅客行程順暢，今日末班列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。
自南港站發車：21：40前往左營站；22：40前往台中站
自左營站發車：21：40前往南港站；22：40前往台中站
高鐵指出，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。詳細退票及退費規定，說明如下：
1. 自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日(含)起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。
2. 持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。
3. 台灣高鐵因颱風之天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲之退費補償規定。
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