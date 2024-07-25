颱風擾行程！歌詩達郵輪旅客拒下船　航港局急登船協商

凱米快閃！高鐵提前至14時復駛　每小時「雙向各3班」自由座疏運

▲高鐵宣布，原定15時起恢復營運，將提前到14時恢復雙向營運。（圖／記者許若茵攝）
▲高鐵宣布，原定15時起恢復營運，將提前到14時恢復雙向營運。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

凱米颱風逐漸遠離，高鐵宣布，原定15時起恢復營運，將提前到14時恢復雙向營運。自14時起，由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外）。惟為確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客安心搭乘。

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高鐵說明，南港站（南下）及左營站（北上），自14時起每小時各發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為每整點、20分及40分。

高鐵表示，台中站於14：00及14：40將各發出一班南下及北上每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務自台中站出發的旅客。

高鐵也提到，為確保旅客行程順暢，今日末班列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。

自南港站發車：21：40前往左營站；22：40前往台中站

自左營站發車：21：40前往南港站；22：40前往台中站

高鐵指出，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。詳細退票及退費規定，說明如下：

1. 自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日(含)起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

2. 持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

3. 台灣高鐵因颱風之天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲之退費補償規定。

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