釀酒人壞消息！當家強打Yelich背傷進傷兵名單　若選擇開刀恐報銷

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Christian Yelich本季打擊表現大回春，是個人繼2019年賽季繳出打擊率0.329成績之後，表現最佳的一個賽季。本賽季至今Yelich共出賽73場，打擊率高達0.315，暫居國聯打擊王，並敲出11轟、42分打點，攻擊指數則為0.910，是自2019年1.100後的新高。
打出回春賽季卻遭遇背傷 Yelich感到好無奈
沒想到如今Christian Yelich卻因背部傷勢關係，有可能將提前脫離戰線，對此他則相當無奈，並表示：「有時候就是沒辦法，這就是我現在面對到的狀況，你的身體無法配合你。對我來說，除了遭遇膝蓋骨折傷勢外，這（背傷）一直是我在面對的東西，我能夠打出高水準的表現，但這就是會影響到我的事情，這讓我有一點沮喪。」
不過Yelich也坦言，後續是否會選擇動刀治療，還需要與球團與相關醫療人員討論過後，再做出進一步決定，「目前我還並不確定事情會如何發展，不過最終還是要聽取醫療人員的意見。」
「對於Christian Yelich為球隊和陣容所做的事情，我不知道有哪些球員可以取代他。我的意思是他對於球隊而言，有一個相當特殊的位置。」釀酒人隊總經理Pat Murphy日前受訪時說到。
而根據美媒《ESPN》報導指出，目前釀酒人球團、Yelich與醫療人員都在討論要如何應對這樣的狀況，其中之一就是將手術延到休賽期，但最壞的打算仍是立即動刀，但這都還有待後續進一步討論與觀察。