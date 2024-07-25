奧運足球／朝球員丟雜物、衝進場7次　球迷不滿足球爭議判決暴動

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這場比賽第106分鐘，阿根廷球員Cristian Medina頭球破門幫助球隊追平，隨後雙方球員退場，因為該球存在越位的可能。之後國際奧委會表示希望兩邊球員能回到場上繼續進行比賽。但此時阿根廷和摩洛哥兩隊在FIFA的准許下，拒絕再次登場。
不過在又過了40分鐘後，國際奧委會敦促兩隊重新回到場上，並且在兩隊球員熱身下，裁判進行了VAR審視那一球，最終確定越位，比分回到1：2，比賽就在沒有球迷和轉播的情況下又踢了3分鐘。
詭異的是，當時場上沒有球迷，因為球迷早已被要求離開球場，大螢幕上出現一則訊息：「你們的比賽已暫停，請前往最近的出口」。
奧運足球賽事出現暴力行為 球迷衝場、往場內扔爆炸物
除了判決烏龍之外，這場比賽也充滿了暴力，在阿根廷打進追平球（之後被判定越位）、比賽戲劇性結束後，憤怒的摩洛哥球迷衝進球場，許多人從看台上扔下雜物以抗議那一球的判決。
之後根據《The Athletic》的說法，場中被丟進了一個類似照明彈的物體，它在兩個休息室所在的邊線上爆炸，許多球員當時站在那裏，他們紛紛低頭摀住頭，迅速離開球場，防暴警察就站在附近。
阿根廷足協表示，阿根廷球員在遭受暴力之後，不得不再次出去熱身賽，繼續踢一場本該結束的比賽。協會這邊已向世界管理機構國際足總發出正式聲明，要求「對如此嚴重的事件採取必要的監管措施」。
奧運離譜場控 阿根廷主帥痛批：球迷跑進場7次
此事也引起了國際媒體的關注，《美聯社》寫道：「摩洛哥球迷湧向球場攻擊阿根廷，奧運足球開局充滿暴力與混亂」，知名足球媒體《GOAL》則表示「醜陋的場面迫使阿根廷隊暫停了比賽110分鐘」，而《紐約時報》旗下的體育媒體《The Athletic》則稱這場比賽有如「馬戲團」。
知名球評Tim Howard批評道，「我參與這項運動已經很長時間了，轉播在高水平的比賽超過25年，我從來沒有見過如此瘋狂的事情，在終場哨響兩小時後讓球員們回來，並宣布進球無效。這是讓人難以置信的畫面。」
阿根廷主帥Javier Mascherano痛批：「今天球場上發生的事情是可恥的。這不是地方錦標賽，這是奧運。怎麼下半場就因為有人跑進場而7度暫停呢？發生第2次、第3次的時候，他們就必須做出決定。他們（摩洛哥球迷）跑進場7次！」
巴黎奧運的發言人表示：「2024巴黎奧運官方會正在和相關人等了解原因，並確定適當的處置。」
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