凱米颱風太凶！大樹被強風連根拔起 「橫躺路中央」畫面驚呆鮪魚
強烈颱風「凱米」來勢洶洶，全台連放兩天颱風假，災情仍不斷傳出，部分地區還出現路樹倒塌的驚悚畫面。鮪魚（徐瑋吟）就在社群平台上分享自己目擊的狀況，整棵大樹被連根拔起，橫倒在馬路上，讓她忍不住直呼：「好離譜！」
記者吳昕蓓／綜合報導
鮪魚在IG限時動態上傳畫面，只見她開車經過敦化北路4巷的路口，有一顆大樹倒在馬路正中間，幾名警察正在一旁確認處理狀況，儘管已經綠燈了，行車還是無法前進，只能被迫在原地等待，鮪魚都忍不住看傻：「哇，樹倒了，好離譜，辛苦你們了！」
不僅如此，知名主播蕭彤雯昨（24）日早上做好孩子早餐，便開車出門前往電視台工作，沒想到竟發現一棵大樹被連根拔起倒在路中央，「真是太危險了！希望樹倒下時沒有造成任何人車受傷。」她也感嘆，全台都放颱風假，不管放不放都會有人有意見，「重點是希望可以不出門就盡量不要出門。」
蕭彤雯也叮嚀要出門工作的人們，「我也要為你們獻上祝福與慰勞，務必眼觀四面耳聽八方呀！」她也在留言區驚魂未定表示：「真的是一早出門就被這棵樹嚇得半死」，釣出不少粉絲們回覆：「待在家最安全」、「注意安全！願一切平安」、「彤雯辛苦了，開車注意安全」、「辛苦了，平安。」