郭書瑤才被控惡鄰！發問「何時會收閨密錢」 遭酸：沒繳管理費時
女星郭書瑤演過《通靈少女》、《未來媽媽》等多部知名戲劇，還曾憑電影《志氣》拿下金馬獎新人獎，演藝圈星途一片光明。今年5月她被週刊爆料，惡意拖欠管理費1年共累計4萬多元、還將堆積如山的包裹占據社區大廳，甚至撕毀公告，行徑誇張，雖然她已事後道歉，形象仍難挽回。昨（24）日郭書瑤在Threads上發問與網友互動，卻被網友拿不繳管理費一事狠酸。
記者薛羽彤／綜合報導
郭書瑤昨日在Threads上發文，她向網友提問「請問…在什麼樣的情況下，妳們會願意收閨蜜（密）給的六萬塊錢？？」底下網友拿她不繳管理費一事狠酸，「沒繳管理費的時候」、「沒錢繳大樓管理費的時候，不然鬧上新聞就難看了」；不過也有網友認真回應她的問題，「我真的不收下會死的情況」、「禮金！恭喜」、「她有欠我錢的前提下。」而郭書瑤對於網友的留言沒做任何回應。
今年5月形象正面的郭書瑤被爆料，私下竟是惡鄰居，不僅惡意拖欠管理費1年共累計4萬多元、還將堆積如山的包裹占據社區大廳，管委會多次公告，她都視而不見，欠繳3期後，管委會決議寄發存證信函，然而對她也沒用。最後，管委會在1樓電梯口張貼公告，指名郭○瑤已積欠1年多管理費，高達4萬9千多元並警告她7天內若不繳納，將再次聲請強制執行，郭書瑤才一次繳清，私下行徑令住戶嗤之以鼻。
對此，《NOWnews今日新聞》詢問郭書瑤經紀人回應，「因爲工作忙碌、常常飛海外工作，不在台灣，而疏忽沒有把日常生活事務處理好，但無暇不是理由，我已深自檢討。」同時，郭書瑤也承諾：「日後一定會嚴以律已，也請家人協助定期繳納管理費，私人物品也會盡快處理好，真的很抱歉造成鄰居與管委會的困擾。」