颱風天有垃圾車嗎？各地停班停課「恢復清運時間」：今晚就有收
強颱凱米中心劇烈風雨衝擊全台，24日、25日為風雨影響最劇烈的時候，民眾高度關注颱風天有垃圾車嗎？各地環保局考量風雨及安全，調整垃圾收運服務時間，今（25）日下午有機會風雨漸歇，新北市環保局表示，北北基桃將同步於明上午及下午暫停垃圾收運服務，不過今（25）日晚間將加班收運垃圾，不少地區也宣布晚間將恢復收運垃圾，《NOWnews》整理各地區垃圾車清運時間調整，部分縣市仍未公告恢復清運時間，提醒民眾可以留意垃圾車音樂聲以及里長廣播。
記者鍾怡婷/綜合報導
◼️台北市、新北市：雙北25日停止上班上課，清潔隊明日上、下午暫停收運垃圾 ，晚間加班收運，請注意垃圾車音樂聲及里長廣播。
◼️宜蘭縣：中午自12:30-12:50泰山路155號（南屏國小）開始清運；晚間沿線垃圾正常清運
◼️基隆市：7月25日 (周四) 停止上班上課，開放12區定點收垃圾位置，方便市民在風雨趨緩時丟垃圾，預估下午風雨倘漸緩，方便民眾盡速恢復家園，夜間將正常收運垃圾。
◼️桃園市：今（25）日下午2時至5時先開放本市12區垃圾定點收運位置，供市民於風雨趨緩之際前往丟垃圾；晚上則恢復正常由清潔隊員沿街收運垃圾。
◼️新竹市：7月25日垃圾正常清運。
◼️苗栗縣：7月25日定點收集垃圾停收，夜間沿街收集垃圾正常運作。
◼️台中市：7月25日垃圾清運全面停收1天。
◼️台南市：7月25日 (周四) 停止垃圾收運，7月26日（周五）全市補收運。
◼️屏東縣：7月25日早班定點垃圾車、廚餘、市場及大樓 「停止收運」；晚班垃圾車及資源回收車「正常收運」；機場北路轉運站「正常收運」，傢俱大型大量垃圾停收。