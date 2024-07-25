不斷更新／凱米颱風雨量排行！高雄1343毫米全台最多 15測站破千
（更新時間12:11）凱米颱風今（25）日快閃登陸4小時，目前中心已經來到台灣海峽，預估傍晚登陸中國福建，台灣本島陸上警報有機會在今晚解除，不過凱米外圍環流和它引進的西南風，仍會替中南部地區帶來巨量降雨。颱風影響期間，已經有15測站的累積雨量破1000毫米，其中高雄茂林1343毫米最多，提醒民眾持續嚴防，尤其山區小心土石流發生。
記者張志浩／綜合報導
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」示警「凱米颱風的雨帶結構跟莫拉克以及敏督利有類似的情況，中南部真的要很小心！」氣象署預報員劉宇其也強調，未來24小時，中南部山區和平地仍可能出現「超大豪雨」。
🟡凱米颱風影響期間累積雨量（7/23 00:00 至 7/25 12:00）
1、高雄市茂林區：1343.0毫米
2、屏東縣三地門鄉沙：1251.5毫米
3、宜蘭縣大同鄉（太平山）：1243.0毫米
4、屏東縣瑪家鄉：1222.0毫米
5、屏東縣春日鄉（大漢山）：1153.5毫米
🟡今日（7/25）累積雨量排行（截至12:00）
1、高雄市茂林區：876.0毫米
2、屏東縣三地門鄉：767.5毫米
3、嘉義縣竹崎鄉：712.5毫米
4、高雄市六龜區：700.0毫米
5、屏東縣瑪家鄉：695.0毫米