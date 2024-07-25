注意！凱米颱風甩「肥厚颱風尾」 專家：南部兇猛大雷雨下到深夜
凱米颱風（Gaemi）今（25）凌晨0時登陸前，4小時就在桃園新屋一帶出海。雖然凱米颱風逐漸離台，其風雨帶結構與敏督利、莫拉克颱風相似，專家示警，凱米颱風目前抵台灣海峽中線，甩出了「超肥厚颱風尾」，雲林以南到屏東及南投雨是相當兇猛，大雷雨料持續下到今天深夜，直言凱米動態「跟莫拉克、823水災好相似」，中南部真的要很小心。
記者徐銘穗/綜合報導
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」上午10時更新凱米颱風動態，指出凱米目前位於台灣海峽中線，颱風環流正與西南氣流合流，在西南海域及南部上空，爆發非常肥厚的颱風尾。
粉專提醒，雲林以南到屏東、南投等縣市雨勢相當兇猛，預計會持續到今天深夜，明天雖然會減緩下來，但還是有大雨發生，而台中、彰化雨勢今天下午起雨勢也會增強。粉專直言，得密切追蹤凱米颱風會在台灣海峽逗留多久，「現在這個配置，跟莫拉克、823水災好相似」。
至於北部風雨為何不如預期？專家說明，粉專也分析，指出主要還是凱米颱風在外海多打轉了那一圈，如果它沒有先打轉削弱強度就直衝宜蘭、台北，那今天北部就是截然不同的世界，直言台灣的地形就是很複雜，颱風位置差一點影響就會差很多。