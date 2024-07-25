憋不住了！炎亞綸颱風夜狂戰酸民　反駁逼耀樂離台：劇本寫得超爛

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炎亞綸看到網友的發文後，也直接留言跟網友槓上：「所以我就不能為我身上的髒水捍衛自己的權益？你是這個意思嗎？刻意曲解我對於身分的謙和，以及我對於一切事物皆抱持盡量一視同仁的核心價值，硬是要說我玩弄我自己『公眾人物的影響力』，這我才不收，你這種惡意，司馬昭之心？我過去所承擔的社會責任，你根本連看都不屑看，只想壓著我打，你這種才是真正仗著自己普通人的身分欺壓你想壓制的『公眾人物』。」炎亞綸也強調表示：「我捍衛我自己從來沒做過的事，一點錯都沒有！」
事後，網友也發文向炎亞綸致歉：「為昨日稍早就炎亞綸與耀樂的事件發表的言論道歉，是我用字遣詞使用不當、有失公允，未來所有與炎亞綸跟耀樂有關的議題我皆不再公開評論，很抱歉思慮不周造成騷動。」
另外，也有網友在Threads上指出耀樂之所以離開台灣是因為被炎亞綸逼走，其他網友看到後則表示：「把耀樂離開台灣當作是他逼走的這個邏輯，到底是怎麼總結出來的，不合理吧！他自己敲詐勒索被曝光那麼多事，哪裡還有臉待呢？人家不是說了，因為新歡才離開台灣的啊，所以你們到底有沒有認真吃瓜，還是理解能力有問題，又或是為了聖母而聖母。」而炎亞綸也在貼文底下留言表示：「我什麼能力可以逼任何人，這種劇本真的寫的超級爛。」後來炎亞綸也再度發文表示：「抱歉打擾大家了，辛苦了，讓你們看了很多負面情緒，颱風天大家平安，晚安。」
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