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憋不住了！炎亞綸颱風夜狂戰酸民　反駁逼耀樂離台：劇本寫得超爛

▲炎亞綸憋不住了！颱風夜在網路上狂戰酸民，發聲反駁逼耀樂離台：「劇本寫得超爛。」（圖／炎亞綸IG）
▲炎亞綸憋不住了！颱風夜在網路上狂戰酸民，發聲反駁逼耀樂離台：「劇本寫得超爛。」（圖／炎亞綸IG）

記者洪生儒／綜合報導

藝人炎亞綸跟網紅耀樂的私密片外流風波終於在日前落幕，士林地方法院也考量到兩人之間已經和解，便判炎亞綸緩刑。而炎亞綸也趁著昨（24）日颱風假期透過社群發聲，感嘆表示：「我發現我的原罪就是我的年紀比較長...因此一直處於啞巴吃黃蓮的狀態，但我一點都不想再憋了。」貼文發布後目前仍持續發酵中，加上耀樂在上個月宣布離台到中國生活，有網友提到耀樂被逼到離開台灣，不理解炎亞綸為什麼又說這些話。對此，炎亞綸再度回應：「我有什麼能力可以逼任何人，這劇本真的寫超級爛。」掀起高度關注與討論。

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炎亞綸近日在Threads上非常活躍，有網友看了他24日的發文之後，忍不住砲轟說：「炎亞綸怎麼還在，以為風波過去了，大家忘了這件事就開始帶風向是嗎？而且重點是偷拍不是嗎？事到如今才出來講什麼『不忍了』，不就是等大家淡忘之後出來篡改記憶嗎？」

▲藝人炎亞綸跟網紅耀樂的私密片外流風波終於在日前落幕，士林地方法院也考量到兩人之間已經和解，便判炎亞綸緩刑。（圖／炎亞綸IG）
▲藝人炎亞綸跟網紅耀樂的私密片外流風波終於在日前落幕，士林地方法院也考量到兩人之間已經和解，便判炎亞綸緩刑。（圖／炎亞綸IG）
炎亞綸看到網友的發文後，也直接留言跟網友槓上：「所以我就不能為我身上的髒水捍衛自己的權益？你是這個意思嗎？刻意曲解我對於身分的謙和，以及我對於一切事物皆抱持盡量一視同仁的核心價值，硬是要說我玩弄我自己『公眾人物的影響力』，這我才不收，你這種惡意，司馬昭之心？我過去所承擔的社會責任，你根本連看都不屑看，只想壓著我打，你這種才是真正仗著自己普通人的身分欺壓你想壓制的『公眾人物』。」炎亞綸也強調表示：「我捍衛我自己從來沒做過的事，一點錯都沒有！」

事後，網友也發文向炎亞綸致歉：「為昨日稍早就炎亞綸與耀樂的事件發表的言論道歉，是我用字遣詞使用不當、有失公允，未來所有與炎亞綸跟耀樂有關的議題我皆不再公開評論，很抱歉思慮不周造成騷動。」

另外，也有網友在Threads上指出耀樂之所以離開台灣是因為被炎亞綸逼走，其他網友看到後則表示：「把耀樂離開台灣當作是他逼走的這個邏輯，到底是怎麼總結出來的，不合理吧！他自己敲詐勒索被曝光那麼多事，哪裡還有臉待呢？人家不是說了，因為新歡才離開台灣的啊，所以你們到底有沒有認真吃瓜，還是理解能力有問題，又或是為了聖母而聖母。」而炎亞綸也在貼文底下留言表示：「我什麼能力可以逼任何人，這種劇本真的寫的超級爛。」後來炎亞綸也再度發文表示：「抱歉打擾大家了，辛苦了，讓你們看了很多負面情緒，颱風天大家平安，晚安。」

▲炎亞綸在24日透過社群發聲，感嘆表示：「我發現我的原罪就是我的年紀比較長...因此一直處於啞巴吃黃蓮的狀態，但我一點都不想再憋了。」貼文發布後目前仍持續發酵中，引起不少討論。（圖／炎亞綸IG）
▲炎亞綸在24日透過社群發聲，感嘆表示：「我發現我的原罪就是我的年紀比較長...因此一直處於啞巴吃黃蓮的狀態，但我一點都不想再憋了。」貼文發布後目前仍持續發酵中，引起不少討論。（圖／炎亞綸IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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