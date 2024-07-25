陳耀訓蛋黃酥「颱風取貨拒延期」！消保官重話：要消費者拿命對賭
每年開賣總是一顆難求的陳耀訓蛋黃酥，之前開賣，1盒10入售價980元，開賣一分鐘，便立即完售，網路上還可以看到黃牛高價轉售，便可知熱門程度。但昨（24）和今（25）遇到「凱米」颱風侵台，全台皆停班停課，但陳耀訓公告卻不允許取消或延後訂單，引發民怨。針對該起爭議，臺北市簡任消保官龔千雅說重話：「是要消費者拿生命身體對賭。」並建議業者彈性提供替代方案，截至今（25）早10點，已經接獲3件消費者申訴，
記者周淑萍/綜合報導
陳耀訓·麵包埠推出的「紅土蛋黃酥」在月初開放中秋節預購，每人限購5盒，每盒售價980元，開賣1分鐘即秒殺，昨日和今日都遇到颱風停班停課，但「陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery」在粉專上公告：「颱風來襲，我們將正常營業並提供取貨服務，現場也販售麵包。若無法當日取貨，我們會將商品常溫保留至隔天16:00。由於QR碼隔日無法使用，需提供完整訂單編號、訂購者姓名和電話作為核對。請大家做好防颱準備。」
但接連兩天停班停課，路上強風豪雨，甚至還有路樹倒塌，陳耀訓・麵包埠公告依舊沒有變動，消費者訂購的蛋黃酥，僅保留到隔日16點，如果沒有未取貨，視同放棄且不提供退款服務，以預訂付款，店家僅提供同等價位的麵包替代。好不容易搶到的蛋黃酥，卻因無法抗力的颱風而可能會被取消，讓民眾炸鍋。
根據臺北市消保官龔千雅也說出重話，業者自訂「若隔日仍未取貨，視同放棄。」，等同要求消費者拿生命身體對賭，未考量消費者人身安全，建議業者彈性提供替代方案，例如開放全額退費、或代為保管蛋黃酥供消費者選擇於颱風離開後再前往取貨等，供消費者選擇，友善維護消費者之生命身體安全。
此外，消費者若因颱風因素，擔憂人身安全而無法如期前往取貨，屬不可歸責於消費者之情形。若消費者訂單遭取消，可向各縣市政府提出消費爭議申訴。而截至今（25）早上10點最新統計，目前已經接獲3件消費者申訴，包含高雄市1件、臺北市2件。