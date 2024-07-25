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颱風假「統一發票仍開獎」！5、6月發票準備好　上期4張千萬未領

▲財政部表示，無論是否有放假，統一發票仍然風雨無阻開獎，最新一期5-6月中獎號碼將在今天下午13時30分開出。（圖/記者張嘉哲攝）
▲財政部表示，無論是否有放假，統一發票仍然風雨無阻開獎，最新一期5-6月中獎號碼將在今天下午13時30分開出。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

颱風天就是要對統一發票，不然要幹嘛？受到凱米颱風影響，25日全台續放颱風假，正巧遇上兩個月一次的統一發票開獎日！然而財政部表示，無論是否有放假，統一發票仍然風雨無阻開獎，最新一期中獎號碼將在今天下午13時30分開出，《NOWnews》也會替讀者第一手掌握最新獎號！

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值得一提的是，上一期3、4月期未領的特別獎（1000萬元）發票一共還有4張，分別是台中市西區的台糖「蜜鄰便利超市」購買26元運動飲料發票；Uber Eats外送費34元；雲林中油加油消費1224元以及高雄楠梓統一超商消費飲品51元，大家趕快找找家中的發票是否漏對！說不定千萬幸運兒就是你，領獎日期只到9月5日，千萬不要錯過。

▲統一發票113年3月、4月中獎號碼一次看。（圖/NOWnews社群中心製表）
▲統一發票113年3月、4月中獎號碼一次看，還有4張千萬大獎沒人領！趕快拿出手邊發票檢查。（圖/NOWnews社群中心製表）
📌統一發票對號規則：
各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

📌雲端發票特別獎：
雲端發票專屬獎則有四類獎項，包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，以及500元獎195萬組，雲端發票專屬獎公布在財政部稅務入口網站。值得一提的是，原本雲端發票獎500元的獎項是165萬組，財政部日前公布，今年3月到12月各期統一發票特別加開30萬組，因此500元獎項則從165萬組增加到195萬組，中獎機率大幅度提升！

▲統一發票兌獎APP、雲端發票載具。（圖／NOWnews資料照）
▲財政部鼓勵民眾使用雲端發票載具！今年3月到12月各期統一發票特別加開30萬組，中獎機率大幅提升！（圖／NOWnews資料照）
📌發票領獎期限：
財政部賦稅署提醒，113年5-6月期統一發票中獎領獎期間為今年8月6日11月5日。中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。

📌實體統一發票領獎地點：
根據財政部公告，中獎人可持統一發票於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。

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