秦偉一講到癌逝女歌手2度燈暗！許聖梅嚇曝靈異：我覺得那位有來
演藝圈名嘴許聖梅主持節目《危機女王》，節目上邀請知名製作人凌志文，聊到當年靈異節目《第六度空間》有一集安排秦偉談癌逝「台語歌手」林晏如，沒想到秦偉一開始講，燈光就不明原因暗下來，後來改由她來講這件事，結果就很順利錄完了，事後看節目時，發現她身後有「影子看著她」，在場眾人聽完紛紛嚇傻。
記者林奕如／綜合報導
台語歌手林晏如以《走味的咖啡》、《疼惜我的吻》走紅，當紅之際罹癌病逝，享年36歲。名嘴許聖梅透露，錄製節目要談往生藝人，秦偉當時還是通告藝人，一講到林晏如案件時燈就暗下來，因為節目以前快到尾聲就會暗燈，她還以為是製作團隊在暗示，結果製作人凌志文強調「我沒有關燈」。
直到秦偉第2次講到林晏如時，許聖梅回憶：「 一模一樣，那個燈就自動（關掉），有人會幫你關燈 ，而且不是人類。」她覺得，藝人往生通常會來到錄影現場聽，還會挑人講，後來改由她來講，結果很順利錄完了。
她錄影完後就去香港度假，回台後製作人勸她不要看那集節目，許聖梅說：「我在講故事時，節目觀眾看鏡頭有感覺到，我的後方有一個人一直在看我。」製作人解釋她的後方有一個窗，上面有珠簾，其實像光影，但是無形可能附著在那邊產生出來，最後許聖梅認為：「我覺得那位女歌手有來。」同時她也爆料，有一次秦偉來上通告，講到靈異事件馬上臉色發白、吐血，讓她超驚嚇。