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秦偉一講到癌逝女歌手2度燈暗！許聖梅嚇曝靈異：我覺得那位有來

▲許聖梅（左）節目上曝「靈異過程」，秦偉一講到病逝的台語歌手林晏如燈就暗，製作人凌志文（右）說燈不是他關。（圖／哏傳媒YouTube）
▲許聖梅（左）節目上曝「靈異過程」，秦偉一講到病逝的台語歌手林晏如燈就暗，製作人凌志文（右）說燈不是他關。（圖／哏傳媒YouTube）

記者林奕如／綜合報導

演藝圈名嘴許聖梅主持節目《危機女王》，節目上邀請知名製作人凌志文，聊到當年靈異節目《第六度空間》有一集安排秦偉談癌逝「台語歌手」林晏如，沒想到秦偉一開始講，燈光就不明原因暗下來，後來改由她來講這件事，結果就很順利錄完了，事後看節目時，發現她身後有「影子看著她」，在場眾人聽完紛紛嚇傻。

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台語歌手林晏如以《走味的咖啡》、《疼惜我的吻》走紅，當紅之際罹癌病逝，享年36歲。名嘴許聖梅透露，錄製節目要談往生藝人，秦偉當時還是通告藝人，一講到林晏如案件時燈就暗下來，因為節目以前快到尾聲就會暗燈，她還以為是製作團隊在暗示，結果製作人凌志文強調「我沒有關燈」。

▲女星乳癌病逝享年36歲！許聖梅嚇曝「靈異過程」：她顯靈拒秦偉講。製作人凌志文（圖／哏傳媒YouTube）
▲許聖梅節目上講述當年錄影時有靈異事件，右為製作人凌志文。（圖／哏傳媒YouTube）
直到秦偉第2次講到林晏如時，許聖梅回憶：「 一模一樣，那個燈就自動（關掉），有人會幫你關燈 ，而且不是人類。」她覺得，藝人往生通常會來到錄影現場聽，還會挑人講，後來改由她來講，結果很順利錄完了。

她錄影完後就去香港度假，回台後製作人勸她不要看那集節目，許聖梅說：「我在講故事時，節目觀眾看鏡頭有感覺到，我的後方有一個人一直在看我。」製作人解釋她的後方有一個窗，上面有珠簾，其實像光影，但是無形可能附著在那邊產生出來，最後許聖梅認為：「我覺得那位女歌手有來。」同時她也爆料，有一次秦偉來上通告，講到靈異事件馬上臉色發白、吐血，讓她超驚嚇。

▲秦偉性侵2女判決定讞，將面臨8年牢獄。（圖／資料照）
▲秦偉之前是通告藝人，目前正在入監服刑。（圖／資料照）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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