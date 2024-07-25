巴黎奧運／盼中國泳將們能「乾淨」的比賽　Ledecky對禁藥說重話

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上屆東京奧運開幕前幾個月，23名中國游泳選手在對違禁藥物曲美他嗪的檢測結果中呈陽性，但在世界反興奮劑機構接受了中國當局的解釋，這些選手最終仍被允許參加比賽，引起軒然大波。
Ledecky在被問到在她熱愛的運動中存在一些處理不乾淨的禁藥問題時，她表示：「我希望這裡的每個人本周都能乾淨地參加比賽，但真正重要的是：他們的訓練乾淨嗎？希望情況確實如此，希望世界各地都進行了測試。」
事實上，早在之前接受美國電視台訪問時，Ledecky就對於東京奧運讓這23名選手參賽的處理方式感到不滿，直言自己對時下禁藥制度的信心來到史上最低。
Ledecky：希望參賽者自發遵守規則
「我想每個人都已經聽到了運動員的想法，」Ledecky說。「他們想要更透明，希望得到仍然存在的問題的進一步回答。此時此刻，我們是來比賽的，我們將與賽道上的任何人競爭，我們不是受僱來對任何人進行測試的，因此我們希望參賽者可以自發地遵守規則。」
Ledecky將在巴黎奧運上衛冕女子1500公尺和800公尺自由式冠軍，但她也在400公尺自由式項目面臨來自澳洲選手Ariarne Titmus和加拿大選手 Summer McIntosh 的激烈競爭。這位27歲的美國好手表示，她相信自己已準備好參加短距離賽事。
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