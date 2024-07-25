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巴黎奧運／盼中國泳將們能「乾淨」的比賽　Ledecky對禁藥說重話

▲生涯擁有7塊奧運金牌、21塊世錦賽金牌的美國泳壇現役傳奇Katie Ledecky在巴黎奧運開幕新聞發布會上，談到了外界對於中國選手使用興奮劑的指控，話講得相當直接，直言自己希望在未來幾周內能和「乾淨」的運動員進行比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲生涯擁有7塊奧運金牌、21塊世錦賽金牌的美國泳壇現役傳奇Katie Ledecky在巴黎奧運開幕新聞發布會上，談到了外界對於中國選手使用興奮劑的指控，話講得相當直接，直言自己希望在未來幾周內能和「乾淨」的運動員進行比賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

生涯擁有7塊奧運金牌、21塊世錦賽金牌的美國泳壇現役傳奇Katie Ledecky在巴黎奧運開幕新聞發布會上，談到了外界對於中國選手使用興奮劑（運動禁藥）的指控，話講得相當直接，直言自己希望在未來幾周內能和「乾淨」的運動員進行比賽。

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不滿反禁藥組織處理　Ledecky希望大家都能「乾淨」地比賽

上屆東京奧運開幕前幾個月，23名中國游泳選手在對違禁藥物曲美他嗪的檢測結果中呈陽性，但在世界反興奮劑機構接受了中國當局的解釋，這些選手最終仍被允許參加比賽，引起軒然大波。

Ledecky在被問到在她熱愛的運動中存在一些處理不乾淨的禁藥問題時，她表示：「我希望這裡的每個人本周都能乾淨地參加比賽，但真正重要的是：他們的訓練乾淨嗎？希望情況確實如此，希望世界各地都進行了測試。」

事實上，早在之前接受美國電視台訪問時，Ledecky就對於東京奧運讓這23名選手參賽的處理方式感到不滿，直言自己對時下禁藥制度的信心來到史上最低。

Ledecky：希望參賽者自發遵守規則

「我想每個人都已經聽到了運動員的想法，」Ledecky說。「他們想要更透明，希望得到仍然存在的問題的進一步回答。此時此刻，我們是來比賽的，我們將與賽道上的任何人競爭，我們不是受僱來對任何人進行測試的，因此我們希望參賽者可以自發地遵守規則。」

Ledecky將在巴黎奧運上衛冕女子1500公尺和800公尺自由式冠軍，但她也在400公尺自由式項目面臨來自澳洲選手Ariarne Titmus和加拿大選手 Summer McIntosh 的激烈競爭。這位27歲的美國好手表示，她相信自己已準備好參加短距離賽事。

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