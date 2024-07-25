中颱凱米尾巴很強壯！新竹以南續防「超大豪雨」 雨勢趨緩時間曝
中度颱風凱米（Gaemi）已經來到台灣海峽，不過對台灣的威脅尚未解除，中央氣象署持續發布「海上陸上警報」，並特別提醒中南部民眾，由於凱米西南側的雲系發展旺盛，颱風尾不斷帶來雨勢，「新竹以南」無論山區、平地，都要嚴防「超大豪雨和強風」的威脅，整體降雨預估明（26）日白天才趨緩，不過中南部仍要持續留意大雨和豪雨。
記者張志浩／綜合報導
根據氣象署資料，中度颱風凱米今天上午11時，中心在馬祖的南方約140公里處，以每小時10轉14公里速度，向西北西轉西北進行，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風；瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑70公里。
氣象署預報員劉宇其說明，凱米颱風受到台灣地形破壞，今天上午強度持續減弱，颱風中心變得不明顯，但從雷達回波圖可以看到，凱米的西南側雲系還在旺盛發展，整個水氣從印度洋延續到南海再到台灣西南部，導致中南部許多縣市已經降下超大豪雨等級雨量。
劉宇其預估，今晚北台灣降雨漸漸趨緩，明天白天轉為陣雨，明晚就沒什麼雨勢；但中南部今晚至明晨的降雨還是會非常明顯，明天白天才稍有趨緩，但也還有大雨、豪雨等級，明晚才會漸漸平靜下；總結來說，今天「新竹以南」要留意超大豪雨，「台東、澎湖」小心豪雨，「金門、馬祖」隨颱風接近風雨增強，「基北宜桃花」續防間歇大雨。