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奧運籃球／Durant傷勢無大礙！成夢幻隊最後拼圖　主帥曝復原進度

▲日前美國男籃五場熱身賽下來，陣中球星Kevin Durant都因右小腿傷勢無法上場，也讓外界擔心他是否無法趕上本屆奧運。不過稍早美國男籃主帥Steve Kerr則掛保證表示，KD將會順利出戰巴黎奧運，目前也計畫讓他參與明天的對抗訓練賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲日前美國男籃五場熱身賽下來，陣中球星Kevin Durant都因右小腿傷勢無法上場，也讓外界擔心他是否無法趕上本屆奧運。不過稍早美國男籃主帥Steve Kerr則掛保證表示，KD將會順利出戰巴黎奧運，目前也計畫讓他參與明天的對抗訓練賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

距離巴黎奧運開幕倒數僅剩1天，美國男籃夢之隊磨刀霍霍，目標直指締造奧運五連霸霸業。不過日前五場熱身賽下來，陣中球星Kevin Durant卻都因右小腿傷勢關係無法上場，也讓外界相當擔心Durant的狀況，並認為他是否無法趕上本屆奧運。不過稍早美國男籃主帥Steve Kerr則親自受訪，並掛保證表示KD將會順利出戰巴黎奧運，目前也計畫讓他參與明天的對抗訓練賽。

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是否擔憂Durant無法出戰巴奧　主帥Kerr一口回絕

美國男籃主帥Steve Kerr稍早接受訪問，談到Kevin Durant最新的復原情況，當被問到會不會擔憂KD無法出戰本屆的巴黎奧運，Kerr則一口回絕，「不，今天他完整參加了球隊的訓練。我說過了，計劃是讓他明天參加對抗訓練賽。」

Steve Kerr隨後也證實，太陽球團目前正在與美國男籃就Kevin Durant的傷勢進行交流，「這總是一種合作，不僅是我們的訓練人員，Durant也經常和他的人員以及太陽隊高層保持聯繫，這將是我們一次重大的合作。

Durant今日訓練做到一切　明日實戰對抗成考驗

而美國男籃稍早則進行一次無身體對抗接觸的訓練，當中有很多的跑動和投籃。根據美媒指出，Durant在今日的訓練中做到了「一切」，Kerr也認為，明日的對抗訓練賽將是對其傷病更真實的考驗。

我們的計劃是讓Kevin Durant參加明日的對抗訓練，看看他是如何應對的。他今天看起來狀態很好，他做到了所有的事情、投了很多球，他告訴我他現在的感覺很好。」Kerr如此說到。

美國男籃本屆巴黎奧運力拚奪下奧運五連霸殊榮，預賽與塞爾維亞、南蘇丹及波多黎各分在C組，分組最終戰績排名前2的球隊，將確定晉級8強。

美國隊首戰將強碰由丹佛金塊球星Nikola Jokic坐陣的東歐勁旅塞爾維亞，接下來在台灣時間8月1日凌晨交手南蘇丹，8月3日晚間11點15分再對決波多黎各。

▲美國隊即將前往巴黎奧運，球隊陣容和輪換的輪廓大致有一個雛形，但仍然在等待「KD」Kevin Durant回歸。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國隊即將前往巴黎奧運，球隊陣容和輪換的輪廓大致有一個雛形，但仍然在等待「KD」Kevin Durant回歸。（圖／美聯社／達志影像）

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