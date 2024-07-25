奧運籃球／Durant傷勢無大礙！成夢幻隊最後拼圖　主帥曝復原進度

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美國男籃主帥Steve Kerr稍早接受訪問，談到Kevin Durant最新的復原情況，當被問到會不會擔憂KD無法出戰本屆的巴黎奧運，Kerr則一口回絕，「不，今天他完整參加了球隊的訓練。我說過了，計劃是讓他明天參加對抗訓練賽。」
Steve Kerr隨後也證實，太陽球團目前正在與美國男籃就Kevin Durant的傷勢進行交流，「這總是一種合作，不僅是我們的訓練人員，Durant也經常和他的人員以及太陽隊高層保持聯繫，這將是我們一次重大的合作。」
Durant今日訓練做到一切 明日實戰對抗成考驗
而美國男籃稍早則進行一次無身體對抗接觸的訓練，當中有很多的跑動和投籃。根據美媒指出，Durant在今日的訓練中做到了「一切」，Kerr也認為，明日的對抗訓練賽將是對其傷病更真實的考驗。
「我們的計劃是讓Kevin Durant參加明日的對抗訓練，看看他是如何應對的。他今天看起來狀態很好，他做到了所有的事情、投了很多球，他告訴我他現在的感覺很好。」Kerr如此說到。
美國男籃本屆巴黎奧運力拚奪下奧運五連霸殊榮，預賽與塞爾維亞、南蘇丹及波多黎各分在C組，分組最終戰績排名前2的球隊，將確定晉級8強。
而美國隊首戰將強碰由丹佛金塊球星Nikola Jokic坐陣的東歐勁旅塞爾維亞，接下來在台灣時間8月1日凌晨交手南蘇丹，8月3日晚間11點15分再對決波多黎各。
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