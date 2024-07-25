(G)I-DLE舒華曬「零濾鏡大頭照」！真實膚況曝光 粉絲驚：太扯了
南韓大勢女團(G)I-DLE台灣成員舒華，因擁有甜美外型加上直率不做作的真性情個性，迷倒一票粉絲，平時她也喜歡在社群平台和網友互動，完全沒有大明星的架子。而近來帶著全新歌曲〈Klaxon〉和團員一起回歸的她，也頻頻在IG曬出自拍照，看到有好幾張照片都是緊貼著臉拍的近照，即使沒有套上濾鏡，但在她臉上仍絲毫看不到瑕疵，不少粉絲看了直呼「美到太扯！」
記者朱祖儀／綜合報導
舒華24日在IG一次分享10張美照，看到她在保母車裡面，似乎因為很無聊，她精緻小巧的臉蛋就靠在椅子的縫隙中間，接著還有好幾張靠在座椅上，還不時擺出眨眼的表情，看起來可愛又俏皮。驚人的是，她的臉幾乎是貼在鏡頭前面，距離非常近，卻幾乎找不到任何毛孔，也沒有瑕疵皺紋，皮膚不只緊緻有彈性，看起來還白裡透紅。
此外，舒華似乎是在工作的空檔拍下的照片，可以看到她當時身穿前面綁帶的白色背心，腰部挖空露出小蠻腰，下半身則穿著牛仔短褲，露出修長美腿，整體造型性感卻不色情，也可以看到她全身幾乎零色差，膚色還白到發光，根本是仙女下凡。
不少粉絲看到也讚，「是不是上帝加了很多漂亮給妳，才會這麼漂亮」、「維納斯女神下凡」、「完了，又是第一名美女」、「美到太誇張了吧，好扯的人」、「這麼美的秘訣是什麼」、「哪裡拍都這麼美」、「太好看了！！是小仙女還是小精靈」、「是要用美貌拯救世界嗎？」