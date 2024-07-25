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(G)I-DLE舒華曬「零濾鏡大頭照」！真實膚況曝光　粉絲驚：太扯了

▲舒華在IG分享自己的「零濾鏡大頭照」，皮膚白裡透紅、幾乎沒有瑕疵，讓粉絲看到傻了。（圖／舒華IG）
▲舒華在IG分享自己的「零濾鏡大頭照」，皮膚白裡透紅、幾乎沒有瑕疵，讓粉絲看到傻了。（圖／舒華IG）

記者朱祖儀／綜合報導

南韓大勢女團(G)I-DLE台灣成員舒華，因擁有甜美外型加上直率不做作的真性情個性，迷倒一票粉絲，平時她也喜歡在社群平台和網友互動，完全沒有大明星的架子。而近來帶著全新歌曲〈Klaxon〉和團員一起回歸的她，也頻頻在IG曬出自拍照，看到有好幾張照片都是緊貼著臉拍的近照，即使沒有套上濾鏡，但在她臉上仍絲毫看不到瑕疵，不少粉絲看了直呼「美到太扯！」

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舒華24日在IG一次分享10張美照，看到她在保母車裡面，似乎因為很無聊，她精緻小巧的臉蛋就靠在椅子的縫隙中間，接著還有好幾張靠在座椅上，還不時擺出眨眼的表情，看起來可愛又俏皮。驚人的是，她的臉幾乎是貼在鏡頭前面，距離非常近，卻幾乎找不到任何毛孔，也沒有瑕疵皺紋，皮膚不只緊緻有彈性，看起來還白裡透紅。

▲舒華分享「零濾鏡大頭照」，膚況好到讓粉絲驚呆。（圖／舒華IG）
▲▼舒華拍照距離鏡頭超近，但還是幾乎找不到缺點，臉蛋依舊精緻。（圖／舒華IG）
▲舒華分享「零濾鏡大頭照」，膚況好到讓粉絲驚呆。（圖／舒華IG）
此外，舒華似乎是在工作的空檔拍下的照片，可以看到她當時身穿前面綁帶的白色背心，腰部挖空露出小蠻腰，下半身則穿著牛仔短褲，露出修長美腿，整體造型性感卻不色情，也可以看到她全身幾乎零色差，膚色還白到發光，根本是仙女下凡。

不少粉絲看到也讚，「是不是上帝加了很多漂亮給妳，才會這麼漂亮」、「維納斯女神下凡」、「完了，又是第一名美女」、「美到太誇張了吧，好扯的人」、「這麼美的秘訣是什麼」、「哪裡拍都這麼美」、「太好看了！！是小仙女還是小精靈」、「是要用美貌拯救世界嗎？」

▲舒華分享「零濾鏡大頭照」，膚況好到讓粉絲驚呆。（圖／舒華IG）
▲舒華穿著白色背心配牛仔短褲，露出大片肌膚，看起來相當性感。（圖／舒華IG）

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