加拿大女足完蛋了！坦承用無人機偷拍紐西蘭 2名教練被趕出奧運
2024巴黎奧運女子足球項目小組賽今（25）日登場，加拿大女足代表隊2名人員卻因為涉嫌用無人機情蒐紐西蘭隊，遭到當地警方拘捕，並且判刑要8個月的刑責，此外，因為緩刑的緣故，兩人都被遣返回國，加國主帥Bev Priestman也致歉，並且宣布，這起事件影響，他在首場對戰紐西蘭比賽中，不會執教。這也是巴黎奧運第一起醜聞，澳洲女足主帥Bev Priestman，未來還可能面臨刑責。
記者吳政紘/綜合報導
加拿大女足情蒐 利用無人機被逮
根據路透社報導，紐西蘭奧林匹克委員會日前發布聲明表示：「7月22日，一架無人機於紐西蘭女子足球隊在（法國東南部城市）聖艾蒂恩（St Etienne）訓練期間飛越場地。」
加國女足尋求奧運連霸，卻發生醜聞，一名助理教練跟分析師，因為企圖用無人機偵查紐國女足隊，被法國警方逮捕，兩人被判緩刑8個月，但必須馬上離開法國。
Bev Priestman表示：「我代表全體，跟紐西蘭隊全隊職員說抱歉，這都是我的責任。」
奧運講求公平、誠信，完全杜絕禁藥、作弊等行為，沒想到加國女足就來「壞的示範」，不僅加拿大奧會、國際奧會、以及FIFA國際足協都將介入調查，將有後續的回應與處置。