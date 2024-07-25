凱米颱風挾豪雨！台鐵小清水溪橋遭沖毀　午後復駛狀況搶先看

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台鐵表示，7月25日15時後列車行駛概況如下：
一、 西部幹線(基隆=潮州間)
1. 受颱風及其外圍環流影響雨勢顯著，八掌溪、高屏溪水位已達警戒值，仍預警性封橋中。
2. 對號列車：全線停駛。
3. 區間(快)車：基隆=彰化自15時後陸續恢復行駛。
(彰化=潮州視降雨及路線狀況陸續恢復行駛)
二、 東部幹線(樹林=臺東間)
1. 因崇德=和仁間土石流覆蓋路線、電車線斷落、小清水溪橋沖毀，路線中斷。
2. 對號列車：全線停駛。
3. 區間(快)車：
(1) 樹林=蘇澳間，自15時後陸續恢復行駛。
(2) 花蓮往臺東，自17時52分後；臺東往花蓮，自15時50分後陸續恢復行駛。
三、 南迴線(新左營=枋寮=臺東間)
1. 受颱風及其外圍環流影響持續強降雨，高屏溪橋預警性封橋中。
2. 對號列車：全線停駛。
3. 區間(快)車：全線停駛。
四、支線
1.平溪線、深澳線、集集線、內灣線全線停駛。
2.六家線15時29分後陸續恢復行駛。
沙崙線17時15分後陸續恢復行駛。
有關退、換票及改乘相關訊息，台鐵說明，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
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