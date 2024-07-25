颱風假沒得放！3大苦命行業得上班　人力銀行：可行使退避權

凱米颱風挾豪雨！台鐵小清水溪橋遭沖毀　午後復駛狀況搶先看

▲台鐵表示，基隆=彰化區間(快)車自15時後陸續恢復行駛。（圖／台鐵提供）
▲台鐵表示，基隆=彰化區間(快)車自15時後陸續恢復行駛。（圖／台鐵提供）

記者許若茵／台北報導

凱米颱風今（25）日在「宜蘭縣南澳」附近登陸，4小時後就在桃園新屋區附近出海，稍早屏東率先脫離暴風圈，受到颱風外圍環流的影響，今天中南部風雨持續劇烈。台鐵表示，基隆=彰化區間(快)車自15時後陸續恢復行駛，但因崇德=和仁間土石流覆蓋路線、電車線斷落、小清水溪橋沖毀，路線中斷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
凱米颱風離台之後，中南部因為受到外環環流影響，將有長時間的降雨，恐怕帶來災害，民眾不可不慎。根據中央氣象署上午10點最新一報最新風力與雨量預測，今天下午至明天下午，累積雨量僅11縣市部分達停班停課標準。

台鐵表示，7月25日15時後列車行駛概況如下：

一、 西部幹線(基隆=潮州間)
1. 受颱風及其外圍環流影響雨勢顯著，八掌溪、高屏溪水位已達警戒值，仍預警性封橋中。
2. 對號列車：全線停駛。
3. 區間(快)車：基隆=彰化自15時後陸續恢復行駛。
           (彰化=潮州視降雨及路線狀況陸續恢復行駛)

二、 東部幹線(樹林=臺東間)
1. 因崇德=和仁間土石流覆蓋路線、電車線斷落、小清水溪橋沖毀，路線中斷。
2. 對號列車：全線停駛。
3. 區間(快)車：
(1) 樹林=蘇澳間，自15時後陸續恢復行駛。
(2) 花蓮往臺東，自17時52分後；臺東往花蓮，自15時50分後陸續恢復行駛。

三、 南迴線(新左營=枋寮=臺東間)
1. 受颱風及其外圍環流影響持續強降雨，高屏溪橋預警性封橋中。
2. 對號列車：全線停駛。
3. 區間(快)車：全線停駛。

四、支線
1.平溪線、深澳線、集集線、內灣線全線停駛。
2.六家線15時29分後陸續恢復行駛。
    沙崙線17時15分後陸續恢復行駛。

有關退、換票及改乘相關訊息，台鐵說明，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

更多「凱米颱風來襲」相關新聞。

凱米快閃！高鐵提前至14時復駛　每小時「雙向各3班」自由座疏運

颱風假沒得放！3大苦命行業得上班　人力銀行：可行使退避權

不斷更新／凱米颱風徘徊！航班異動一次看　今國內線全取消

凱米發威！離島、小三通船班全停　全台26處公路預警封閉　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選