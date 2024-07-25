安芝儇遭酸明星賽「划水」！背後真相曝光 李多慧鼓勵：開心就好
台鋼雄鷹韓籍女神安芝儇先前參加明星賽，表現受到外界關注，有部分酸民指她「划水」態度不認真，引發爭議，經紀人第一時間心疼發聲，安芝儇昨（24）日也上傳一段影片，內容完整記錄下她參加明星賽的心情，由於太緊張，她還請教好友李多慧，對方也告訴她，明星賽就是好玩，一切開心就好。
記者吳昕蓓／綜合報導
在明星賽落幕後，有網友在threads上提出質疑，「想問一下，安芝儇這兩天幾乎每一首都是這樣的狀態，真的ok嗎？對比一下隔壁幾位，她們有多認真。」引來部分網友附和，然而也有在現場的球迷反擊，頓時引起正反兩面論戰，對此，安芝儇經紀人也無奈發文：「真的覺得所有的事情都很不容易，公眾人物真的不免被討論被檢討。」
經紀人也坦言，安芝儇本人的心情並沒有受到太大影響，「我們家女孩反而都比我淡定，也許她們已經習慣了，但是我還沒有習慣…好的也好，壞的也罷，總而言之就是繼續努力，共勉之！」時隔1日，安芝儇也上傳自己參加明星賽的Vlog，在賽前一晚，中職特別舉辦晚宴，安芝儇也在聚會上認識許多新朋友，結束後又繼續到大巨蛋彩排。
然而安芝儇氣餒表示，她彩排時的狀況很差，頭痛到沒辦法練習，只能用有限的時間繼續惡補近百首應援曲，她也請教曾參加過明星賽的李多慧，對方卻建議，「明星賽就是大家一起來玩的，只要開心就好！」表示不需要把每個動作都做到非常完美，才讓安芝儇稍微放下心來。