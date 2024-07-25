許光漢《正港分局》超鬧辦案滿頭血　王淨納悶：怎麼考上警察的

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而對於超鬧的正港小隊，他直言：「大家就是各司其職的，一起鬧、一起爛，大家不要把這個警局看得太認真，因為我們就是一群拐瓜劣棗，但湊在一起就會變成很強的一個團隊。」同樣強勢回歸《正港分局》飾演升級成小隊長的王淨，她也坦言這次在影集裡的動作戲是一大挑戰：「最有挑戰度的就是有一場要大規模搜查廢棄房子的戲，劇組有特別為此安排了多次的武術訓練，我相信《正港分局》可以帶給喜歡《鬼家人》的觀眾們不一樣的觀影感受。」
飾演正港分局分局長的馬念先，談及角色張永康自認和自己很像：「這個角色偏向於好好先生，也沒有很強烈的攻擊性，在很多事情上就會想要這樣就好。」從音樂圈轉戰戲劇圈的金曲才子黃奇斌，挑戰剛當完臥底歸隊的少年，坦言：「我剛接到角色的時候，就覺得角色的個性跟我本人蠻接近的，從小看很多老港片、警匪相關的作品，所以這次想像起來還蠻順利的。」也分享最印象深刻的片段：「我覺得一定是那場跟淑芬（Lulu黃路梓茵 飾）、小胖（陳彥佐 飾）一起被關在國宅電梯裡的戲，我們三個人就擠在小小的電梯裡，都在各自做一些很荒誕的事。」
再次跨界演員，飾演精通十六型人格（MBTI）的犯罪側寫師的Lulu黃路梓茵則直言：「這次為了角色，買了很多關於情緒、心理的書籍在家裡，那陣子朋友到家裡作客，還以為我怎麼了，結果我只是在做角色功課。」也透露自己第一次讀劇本就邊讀邊笑：「我很喜歡一群人用最嚴肅、最嚴謹的態度，去做一些很白爛的事情。」
林鶴軒詮釋說話結巴、熱愛地下偶像的法醫，角色極具反差，他透露自己在劇中是一位「茂怪」：「我的角色是茂木由美（角色名）的粉絲，自稱茂怪，我們都直接喊應援到最後是燒聲的，拍攝現場都要備喉糖。」
警局吃貨擔當小胖（陳彥佐 飾）再度回到《正港分局》坦言自己抱持著放鬆跟大家玩的心情演出：「讓我很印象深刻就是有一場學長（許光漢）受傷坐輪椅，然後我幫忙推的戲。結果不曉得是不是因為小胖上身，怎麼推就是超慢又超卡，拍攝的當下發生了很多劇本以外的笑料，導演和監製都在一旁笑到不行。」