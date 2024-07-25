與詹皇、KD夢幻合影真的有！Curry：我要給他們簽名並貼在牆上

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Curry生涯已2次獲得NBA最有價值球員獎（年度MVP）、4次拿下NBA總冠軍、1次贏得NBA總冠軍賽MVP，36歲的他獎盃櫃中目前唯一缺少的就是一枚奧運金牌，而這一次在巴黎，他將有機會達成此成就。
「2012年，我沒有被選中，因為我沒有達到該達到的水準。」Curry回顧自己前幾次錯過奧運時這樣說道，「2016年，我剛結束總冠軍賽，我覺得自己無法得到為下個賽季做好準備所需要的休息時間。2020年（東京奧運）是新冠肺炎爆發的一年。整個過程，我不記得家裡發生了什麼事。但對我來說這不是一個好時機。」
Curry表示過去他和James都是在競爭，兩人各自擁有自己的球隊，因此這次在奧運他們可以成為隊友，互相合作這種感覺很棒，「我知道這可能是我唯一的奧運比賽經驗，我正在和我可能永遠不會再在這個級別上比賽的人一起比賽，這很特別。」
夢幻合影真的有 Curry：要讓他們兩人簽名貼在牆上
在確定Curry、James和KD三人都參加奧運會後，外界就相當期待他們之間的合作。這次來到巴黎，也有不少人期待他們是不是能有一張代表性的合作，許多媒體甚至已經迫分享了一些合成圖。而Curry本人受訪時也透露，確實有這麼一張照片，不過他並沒有分享出來。
Curry表示，「我、KD和LeBron拍了一張複製當年MJ、大鳥伯德和魔術強森（1992年奧運）拍攝的那張照片。我迫不及待地想把它貼在牆上並讓他們簽名。如果明白我們職業生涯的成就，這是一種榮幸。我們都是老將了，而LeBron仍然保持著高水準。」
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