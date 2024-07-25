高雄豪大雨特報多處積淹水　連市區也不例外

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根據統計，截至清晨6時，茂林、六龜、燕巢、岡山等區時雨量已破百毫米，其中茂林時雨量126毫米最高；另外旗山、美濃、橋頭等區時雨量也逾90毫米。
高雄多處也出現積淹水情形，其中以地勢低窪的田寮區小滾水社區出現積淹水112公分最高；還有岡山區嘉興路高速公路涵洞積淹水90公分、潭底路17號積淹水71公分、大社區和平路二段199巷積淹水53公分。
今早，九時左右前鎮區明孝里里長林浤澤也發文指出該里「和祥街」、「和義街」、「和清街」、「和昌街」、「草衙中街93巷」、「和義街92巷」、「草衙中街67巷」、「草衙中街71巷」、「漁港東一路」陸續傳出積淹水災情，更嚴重地段將近有50公分高。
永安區永安宮積淹水27公分、楠梓區德中路與大學南路口積淹水20公分等，國道10號燕巢交流道西出口平面道路也有積淹水，有汽車拋錨，均於雨勢稍歇後逐漸退水。高雄市多處河川水位高漲，提醒民眾留意。
就連高雄美術館豪宅區積水約有一顆輪胎高，使得翠華路一帶就像「黃河」，也，左營區桃子園路一帶的新建案，除了附近道路皆被黃水淹沒，就連在鼓山一路的鼓山分局旁邊道路也變成了黃泥一片。
高雄氣象站表示，已針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時30分止，需慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。
高雄市也針對二仁溪、阿公店溪、美濃溪等水位高漲，緊急封閉田寮區崇德橋、岡山區聖森橋、美濃區泰安橋及美濃橋共計4座，尤以田寮區崇德橋最嚴重，二仁溪漫過橋梁情況危急。
公路總局也針對撒拉阿塢橋、楠梓區仙溪橋、旗山區旗山橋、民生橋、梓官區典寶橋、旗山區新旗尾橋等6座橋梁，實施預警性封閉，並封閉省道部分路段，包括台29線91k+0至92k+130、台17線259k+300~260k+500等。
水利署也多次發布河川高水位警報，包括高屏溪里嶺大橋水位30.81公尺，警戒區為大樹區，請民眾及早應變，並遠離河川區域。
陳其邁表示，注意坍方落石、土石流及山洪暴發，低窪地區及道路要特別注意防範積淹水。同時呼籲市民若非必要，請勿出門。