不是演的！官員出訪美國穿防災紅背心 盧秀燕：我自己也有帶
台中市長盧秀燕出訪美國30小時匆忙來回，留在美西的副市長黃國榮和一級主管，多次穿著防災紅背心與台中市災害應變中心視訊開會，被網友和綠營批評「演很大」。台中市長盧秀燕今天表示，中央對出席防災應變會議的服裝有特別要求，團隊出國前就知有颱風，各局處首長本就該遵守規定，她自己也有帶紅背心出國。對於王義川的批評「他可能有點疑問，我沒辦法回答他」，並3度強調「中央就是這樣規定」。
記者顏幸如／台中報導
凱米颱風來襲，盧秀燕以颱風路徑下修為由，獨自從美國西雅圖匆忙趕回台灣。前晚8時的防災應變會議由留守的副市長鄭照新主持，當時盧秀燕還在飛機上，在美西繼續行程的副市長黃國榮，率教育局長蔣偉民、數位局長林谷隆等多位首長線上視訊開會。由於黃國榮等人都穿著紅色的防災背心，被網友挖苦「到底有幾套劇本」、「演戲演過頭」。
盧秀燕今（25）早9點主持防災應變中心會議，會後受訪時被問及「演很大」一事時表示「我們規定要帶，中央也這樣規定，應變會議有一定規格，中央首長也都有服裝的特別要求。」
盧秀燕說，現在科技很發達，連線不分海內外，雖然應變中心有所屬同仁在，首長仍應掌握所有狀況，開會不是看地域、而是依職務，即使人在國外，首長都必須視訊開會，。
對於紅背心，她接著說「我也帶著」，並指非颱風期間，線上開會服裝整潔就好，但紅色的防颱服裝，是在提示民眾「這是重要的、關乎安全的，和一般開會不一樣」。
媒體指民進黨政策會執行長王義川批她「演好的」，她說「我們規定要帶，中央也這樣規定，或許有人不遵守、覺得不重要，但我們覺得重要」。她強調這樣的意義和民眾安全有關，並說「不只台中這樣，印象中其他首長出國遇颱風，也會帶背心」。盧秀燕講的「其他首長」，包括去年8月卡努來襲時，出訪日本的新北市長侯友宜，穿紅背心視訊開會。