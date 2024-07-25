Energy開唱前爆酬勞內鬥「坤達要拿一半？」 相信音樂回應了
超殺男團Energy睽違22年重新回歸歌壇，且準備在本周末（27、28日）登上小巨蛋開唱，近來正緊鑼密鼓排練。不料今（25）日稍早卻有消息指出，他們因為酬勞談不攏，成員坤達要求拿走一半的錢，導致其他4人心生不滿。對此，相信音樂回應《NOWnews今日新聞》，表示「與Energy團員合作一律公平。」且他們等總彩排後，就要正式迎接周末演唱會。
記者朱祖儀／台北報導
Energy這次回歸歌壇大成功，不僅歌曲〈星期五晚上〉爆紅，其中「16蹲」舞步掀起模仿熱潮，他們也準備在本周末站上小巨蛋，連開2場演唱會，許多歌迷也相當期待再次看到他們的現場演出。不過卻有消息指出，因為坤達要求拿走一半酬勞，導致他們感情產生縫隙。
對此，經過《NOWnews今日新聞》記者詢問，相信音樂澄清，「與Energy團員合作一律公平」，也說他們現在為了小巨蛋演唱會，每天都在認真排練，只有颱風天休息，在家裡養精蓄銳，目前等總彩排後，就要準備迎接周末的演唱會。事實上，先前他們談到酬勞的時候，也表示錢就是按照人數均分，牛奶還笑說，會把8成的錢給老婆，自己留2成當作零用錢；阿弟則霸氣表示，「我沒有什麼8、2分，我全部都給老婆。」
另外，日前阿弟42歲生日，除了和老婆Mei一起度過之外，也邀請Energy團員一起到派對上同樂，坤達、書偉也帶著老婆柯佳嬿、謝京穎出席，意外促成Energy「大嫂團」同框，唯獨牛奶老婆沒有入鏡，而未婚的Toro則跪在前排，不過眾人看起來感情非常好，坤達和柯佳嬿還站在C位，完全沒有如傳言說的不合。