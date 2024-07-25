助理費官司一審明宣判！ 高虹安坐鎮應變中心指揮凱米颱風防災

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高虹安指出，颱風於昨日半夜至今日清晨路徑修正，因此對北部地區影響，未如昨日氣象預報之風雨強度。但因為今日仍有颱風氣流，仍會有風雨，且全國目前已有兩起因路樹倒塌或女兒牆掉落造成致死傷案件，颱風期間還是要請市民朋友非必要務必少出門，再次檢視室外招牌、盆栽等易掉落物是否固定牢固，做好居家防颱措施。
高虹安於會議中感謝市府團隊及府外防災夥伴，在這幾天對各項防颱整備及應變工作的共同努力，針對災害事件都能第一時間派員因應處理，減少民眾因災害所帶來的不便及避免傷亡事件的發生，也提醒各局處目前竹市尚籠罩在凱米颱風的暴風圈中，仍不可輕忽可能帶來的影響，預估要等到晚間暴風圈脫離後，竹市天候才會真正穩定，也提醒市府團隊及府外事業單位務必保持警覺，於接獲市民報案或災情通報時，第一時間派員排除。
工作會議後，高虹安也前往轄內金城湖抽水站、華江街滯洪池及全中興地下道等處，視察水利設施維護與運作情形，也感謝工務處及相關單位於颱風期間仍持續整備維持設備的運作。
新竹市消防局表示，目前凱米颱風位置已由桃園新屋出海進入台灣海峽，位於竹市西北側海面上，持續往西北方向移動，至今日夜間竹市才會脫離颱風的暴風圈。截至今日8時，目前119受理全市案件計40件（路樹傾倒17件、招牌掉落8件、圍籬掉落3件、三角錐影響交通1件、電線垂落4件、變電箱火警2件、施工器具搖晃1件、水溝蓋損毀1件、電線桿冒煙1件及路燈故障2件），尚無太大災情傳出，目前40起案件皆已解除列管。
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