強降雨逢大潮！高雄豪雨成災 陳其邁：局部積淹水多數排除
颱風凱米襲台帶來強風豪雨，因適逢大潮造成高雄多處淹水，對此高雄市長陳其邁今（25）日上午表示，累計過去24小時在山區、茂林已達1000mm以上雨量，預估今天山區雨量仍然會達到500-600mm，在幾個滯洪池也因為暴增雨量，也都接近滿水位，並提醒此次大雨可能持續到明日凌晨，務必盡量減少出門，也強調局部積淹水狀況，多數已排除，但因持續強降雨加上適逢大潮，市府團隊仍會持續掌握與迅速處理。
記者陳威叡／台北報導
陳其邁表示颱風帶來雨勢不斷，自己已立即與局處首長及區公所召開颱風凱米第三次工作會議。並已到美濃勘查災情。現在還在颱風警戒範圍，雖然颱風中心位置已於清晨出海，但夾雜暴風圈和西南風帶來豐沛雨量，累計在過去24小時在山區、茂林已達1000mm以上雨量。
陳其邁說，目前氣象署針對高雄市也已持續發布超大豪雨特報、大雷雨即時訊息，預估今天山區雨量仍然會達到500-600mm，平地在美濃、岡山、燕巢，時雨量也都達到100mm以上。 在幾個滯洪池也因為暴增雨量，也都接近滿水位。會隨時注意相關包括滯洪池、各水門、抽水機運作，隨時做機動調整。
陳其邁指出， 由於美濃地區因為旗山溪已經滿水位、美濃湖也因上游積水相當多造成溢堤現象，在美濃與地區指揮官、軍方聯繫，密切注意整個水情狀況來做預防性人員撤離。
陳其邁也提醒，在這一波大雨可能會持續到今晚甚至明天凌晨，如有強風豪雨，盡量減少出門，尤其在低窪地區。溪邊海邊請勿前往，沒有必要行程取消，也隨時留意颱風豪雨狀況。
最後陳其邁說，自己指示市府團隊務必提高警覺，確實做好各項防颱整備應變工作，局部積淹水狀況，多數已排除，但因持續強降雨加上適逢大潮，市府團隊仍會持續掌握與迅速處理。