凱米颱風挾雨彈！全台公路38處預警封閉　4處災阻

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公路局指出，目前道路預警性封閉38處、道路災阻路段4處
預警性封閉38處：
1. 雲林縣斗南鎮台1線244K+551(大湖口溪橋)25日3時起實施雙向封閉管制。
2. 嘉義縣水上鄉台1線278K(嘉義水上~臺南後壁、八掌溪橋)於25日2時起實施預警性封閉。
3. 台南市南化區台3線379K+377(北寮橋)25日3時起實施預警性封橋。
4. 高雄市旗山區台3線406K+830 (新旗尾橋)，於25日4時30分實施預警性封閉。
5. 高雄市梓官區台17線211k+050 (典寶橋) ，於25日5時10分實施預警性封閉。
6. 高雄市旗山區台28線31K (旗山橋) ，於25日6時實施預警性封閉。
7. 高雄市那瑪夏區台29線2K+880(民生橋) ，於25日5時實施預警性封閉。
8. 高雄市那瑪夏區台29線33K(楠梓仙溪橋)，於25日6時15分實施預警性封閉。
9. 南投縣信義鄉台21線104K+461至111K+873(隆華新橋、松泉橋、愛玉橋、單及娜橋路段)於25日03時實施預警性封路管制。
10. 基隆市中正區台2線70K(潮境公園)，24日起已實施預警性封閉。
11. 嘉義縣台3線295K+500~336K(澐水至大埔路段)，25日時起實施預警性封閉。
12. 桃園市復興區台7線22K+800~94K(羅浮至牛鬥橋)，24日起已實施預警性封閉。
13. 宜蘭縣大同鄉台7甲線0K~50K(百韜橋至勝光路段)，24日起已實施預警性封閉。
14. 桃園市大溪區台7乙8K+200~12K(五寮至三民路段)，24日起已實施預警性封閉。
15. 臺中市和平區台8線臨37中橫便道0K~16K+746(谷關至德基路段)，24日起已實施預警性封閉。
16. 臺中市和平區台8線76K~78K(靈甫橋路段)，24日起已實施預警性封閉。
17. 南投縣仁愛鄉台8線85K~110K(榮興至大禹嶺路段)，24日起已實施預警性封閉。
18. 花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~184K+500(關原至太魯閣口路段)，24日起已實施預警性封閉。
19. 新北市坪林區台9線38K~68K+500(坪林至金面路段)，24日起已實施預警性封閉。
20. 宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K+130~165K+700(蘇澳至崇德路段)，24日起已實施預警性封閉。
21. 新北市烏來區台9甲線14K~19K+900(烏來至孝義路段)，24日起已實施預警性封閉。
22. 宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9丁線2K~64K+900(蘇澳至和仁路段)，24日起已實施預警性封閉。
23. 花蓮縣豐濱鄉台11線30K~37K(芭崎至磯崎路段)，24日21時實施預警性封閉。
24. 花蓮縣光復鄉至花蓮縣豐濱鄉台11甲線4K~16K(光復至豐濱路段)，24日起已實施預警性封閉。
25. 南投縣仁愛鄉台14線68K~99K(南豐至屯原路段)，24日起已實施預警性封閉。
26. 南投縣仁愛鄉台14甲線18K~32K+700(翠峰至松雪樓路段)，24日起已實施預警性封閉。
27. 南投縣信義鄉台16臨29線0K~11K+800(地利至合流坪路段)，24日起已實施預警性封閉。
28. 嘉義縣阿里山鄉台18線34K~88K(觸口至阿里山路段)，24日起已實施預警性封閉。
29. 南投縣信義鄉台18線98K+700~108K(自忠至塔塔加路段)，24日起已實施預警性封閉。
30. 高雄市桃源區台20線93K~98K+700(勤和至復興路段)，24日起已實施預警性封閉。
31. 臺東縣海端鄉台20線149K～181K(向陽至霧鹿路段)，24日起已實施預警性封閉。
32. 高雄市桃源區台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)，24日起已實施預警性封閉。
33. 南投縣信義鄉台21線110K+500~144K+385(草坪頭至塔塔加路段)，24日起已實施預警性封閉。
34. 花蓮縣富里鄉台23線7K~臺東縣東河鄉25K+100(豐南村至北源路段)， 24日起已實施預警性封閉。
35. 屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段)，24日起已實施預警性封閉。
36. 高雄市那瑪夏區台29線臨11便道0K~12K (那瑪夏至五里埔路段)，24日起已實施預警性封閉。
37. 嘉義縣台82線中和交流道東、西行出口匝道，24日起已實施預警性封閉。
38. 嘉義縣水上鄉台82線25K~32K，25日起已實施預警性封閉。
道路災阻路段：4處
1. 南投縣水里鄉台16線雙向20K(頂崁路段)，發生邊坡落石坍方，雙向無法通行，排除時間評估中。
2. 南投縣水里鄉及信義鄉台21線78K至116K(頂崁至望高路段)發生邊坡坍方、路面淹水及路外雜木倒塌，排除時間評估中。
3. 屏東縣東港鎮台17線259K+300~260K+500(大鵬灣至磘仔口橋路段)，路面積水，排除時間評估中。
4. 高雄市大樹區台29線91K+000~92K+130(竹寮路路段) ，路面積水，排除時間評估中。
公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。
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