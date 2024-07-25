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凱米颱風挾雨彈！全台公路38處預警封閉　4處災阻

▲凱米颱風目前抵台灣海峽中線，甩出肥厚颱風尾，南部兇猛大雷雨料將下到深夜。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）
▲凱米颱風目前抵台灣海峽中線，甩出肥厚颱風尾，南部兇猛大雷雨料將下到深夜。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者許若茵／台北報導

凱米颱風來襲，今天中南部風雨持續劇烈，不排除因西南風影響，降雨持續到週末。截至今（25）日9時，公路局統計，總計封閉42處，預警性封閉38處，道路災阻路段4處，請用路人留意。

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根據中央氣象署資料，中度颱風凱米今天上午11時，中心在馬祖的南方約140公里處，以每小時10轉14公里速度，向西北西轉西北進行，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風；瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑70公里。

公路局指出，目前道路預警性封閉38處、道路災阻路段4處

預警性封閉38處：

1.   雲林縣斗南鎮台1線244K+551(大湖口溪橋)25日3時起實施雙向封閉管制。

2.   嘉義縣水上鄉台1線278K(嘉義水上~臺南後壁、八掌溪橋)於25日2時起實施預警性封閉。

3.   台南市南化區台3線379K+377(北寮橋)25日3時起實施預警性封橋。

4.   高雄市旗山區台3線406K+830 (新旗尾橋)，於25日4時30分實施預警性封閉。

5.   高雄市梓官區台17線211k+050 (典寶橋) ，於25日5時10分實施預警性封閉。

6.   高雄市旗山區台28線31K (旗山橋) ，於25日6時實施預警性封閉。

7.   高雄市那瑪夏區台29線2K+880(民生橋) ，於25日5時實施預警性封閉。

8.   高雄市那瑪夏區台29線33K(楠梓仙溪橋)，於25日6時15分實施預警性封閉。

9.    南投縣信義鄉台21線104K+461至111K+873(隆華新橋、松泉橋、愛玉橋、單及娜橋路段)於25日03時實施預警性封路管制。

10.  基隆市中正區台2線70K(潮境公園)，24日起已實施預警性封閉。

11.  嘉義縣台3線295K+500~336K(澐水至大埔路段)，25日時起實施預警性封閉。

12.  桃園市復興區台7線22K+800~94K(羅浮至牛鬥橋)，24日起已實施預警性封閉。

13.  宜蘭縣大同鄉台7甲線0K~50K(百韜橋至勝光路段)，24日起已實施預警性封閉。

14.  桃園市大溪區台7乙8K+200~12K(五寮至三民路段)，24日起已實施預警性封閉。

15.  臺中市和平區台8線臨37中橫便道0K~16K+746(谷關至德基路段)，24日起已實施預警性封閉。

16.  臺中市和平區台8線76K~78K(靈甫橋路段)，24日起已實施預警性封閉。

17.  南投縣仁愛鄉台8線85K~110K(榮興至大禹嶺路段)，24日起已實施預警性封閉。

18.  花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~184K+500(關原至太魯閣口路段)，24日起已實施預警性封閉。

19.  新北市坪林區台9線38K~68K+500(坪林至金面路段)，24日起已實施預警性封閉。

20.  宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K+130~165K+700(蘇澳至崇德路段)，24日起已實施預警性封閉。

21.  新北市烏來區台9甲線14K~19K+900(烏來至孝義路段)，24日起已實施預警性封閉。

22.  宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9丁線2K~64K+900(蘇澳至和仁路段)，24日起已實施預警性封閉。

23.  花蓮縣豐濱鄉台11線30K~37K(芭崎至磯崎路段)，24日21時實施預警性封閉。

24.  花蓮縣光復鄉至花蓮縣豐濱鄉台11甲線4K~16K(光復至豐濱路段)，24日起已實施預警性封閉。

25.  南投縣仁愛鄉台14線68K~99K(南豐至屯原路段)，24日起已實施預警性封閉。

26.  南投縣仁愛鄉台14甲線18K~32K+700(翠峰至松雪樓路段)，24日起已實施預警性封閉。

27.  南投縣信義鄉台16臨29線0K~11K+800(地利至合流坪路段)，24日起已實施預警性封閉。

28.  嘉義縣阿里山鄉台18線34K~88K(觸口至阿里山路段)，24日起已實施預警性封閉。

29.  南投縣信義鄉台18線98K+700~108K(自忠至塔塔加路段)，24日起已實施預警性封閉。

30.  高雄市桃源區台20線93K~98K+700(勤和至復興路段)，24日起已實施預警性封閉。

31.  臺東縣海端鄉台20線149K～181K(向陽至霧鹿路段)，24日起已實施預警性封閉。

32.  高雄市桃源區台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)，24日起已實施預警性封閉。

33.  南投縣信義鄉台21線110K+500~144K+385(草坪頭至塔塔加路段)，24日起已實施預警性封閉。

34.  花蓮縣富里鄉台23線7K~臺東縣東河鄉25K+100(豐南村至北源路段)， 24日起已實施預警性封閉。

35.  屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段)，24日起已實施預警性封閉。

36.  高雄市那瑪夏區台29線臨11便道0K~12K (那瑪夏至五里埔路段)，24日起已實施預警性封閉。

37.  嘉義縣台82線中和交流道東、西行出口匝道，24日起已實施預警性封閉。

38.  嘉義縣水上鄉台82線25K~32K，25日起已實施預警性封閉。

道路災阻路段：4處

1. 南投縣水里鄉台16線雙向20K(頂崁路段)，發生邊坡落石坍方，雙向無法通行，排除時間評估中。

2. 南投縣水里鄉及信義鄉台21線78K至116K(頂崁至望高路段)發生邊坡坍方、路面淹水及路外雜木倒塌，排除時間評估中。

3. 屏東縣東港鎮台17線259K+300~260K+500(大鵬灣至磘仔口橋路段)，路面積水，排除時間評估中。

4. 高雄市大樹區台29線91K+000~92K+130(竹寮路路段) ，路面積水，排除時間評估中。
 
公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。

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