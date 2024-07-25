深田恭子偷吃豪門夢碎！百億地產大亨擁小17歲新歡《AV帝王》女星
日本女星深田恭子過去曾與年收入超過200億日圓的地產大亨杉本宏之有過一段戀情，還曾一度論及婚嫁，但兩人的戀情卻在去年告吹，外界猜測分手原因是女方婚前劈腿某導演，導致深田恭子豪門夢碎。如今杉本宏之對外官宣新對象，竟是過去因出演《AV帝王》爆紅、小他17歲的女星西內麻里亞。
記者施以慧／綜合報導
為何身為富豪的杉本宏之會備受娛樂圈關注？主要原因還是因為他與深田恭子愛情長跑5年，雙方原先都有結婚打算，兩人還簽過婚前協議，不料去年女方卻被爆出劈腿合作過的導演，引起外界譁然，當時女方低調不願回應此事，杉本宏之則是對外宣布分手，並難過表示：「（結婚的事）我是認真考慮過的。」
而杉本宏之的新女友西內麻里亞，則是近期娛樂圈熱議的話題，今年30歲的西內麻里亞，因擁有170公分的高挑身材，14歲就出道當模特兒，後來轉戰戲劇圈的表現也十分亮眼，曾出演過多部日劇《我姊是惡魔》、《AV帝王》、《山田君與7人魔女》等等，後來甚至以歌手的身分發行過幾張專輯，演藝事業非常順利。
而根據日媒《週刊文春》報導，杉本宏之與西內麻里亞兩人已經透過經紀公司大方認愛：「我們正在交往。」男方更曝光交往時間點，是今年6月下旬開始，可見兩人正在熱戀當中。