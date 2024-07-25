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凱米颱風狂降強風豪雨！濁水溪暴漲　水利署澄清：無潰堤也無溢堤

▲凱米颱風造成中南部各河川溪水暴漲，圖為濁水溪。（圖／彰化縣政府提供）
▲凱米颱風造成中南部各河川溪水暴漲，圖為濁水溪。（圖／彰化縣政府提供）

記者林莞茜／綜合報導

凱米颱風帶來強風豪雨，各地陸續傳出積淹水災情，今（25）日有媒體報導「濁水溪潰堤」，對此，經濟部水利署立即澄清「濁水溪流域無潰堤也無溢堤」，目前下游河段於7月25日5時30分自強大橋達二級警戒水位，水利署第四河川分署依據轄區河川達警戒水位訊息傳遞作業程，通報沿岸地方政府及相關單位依權責做必要之處置。

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水利署指出，濁水溪流域下游河段於7月25日5時30分自強大橋達二級警戒水位，水利署第四河川分署依據轄區河川達警戒水位訊息傳遞作業程，通報沿岸地方政府及相關單位依權責做必要之處置，請自強大橋下游沿岸鄉鎮公所依據「水災危險潛勢地區疏散撤離標準作業程序｣辦理必要措施，另請各橋管單位依據權管封橋標準等相關規定，辦理必要之防範措施。另7月25日7時20分濁水溪西濱大橋達一級警戒水位，第四河川分署已再次通報相關處置。

水利署強調，濁水溪流域目前無潰堤且無溢堤之情事。水利署將持續關注水情，並與地方政府合作因應。

▲凱米颱風造成中南部各河川溪水暴漲，圖為濁水溪。（圖／彰化縣政府提供）
▲凱米颱風造成中南部各河川溪水暴漲。 （圖／彰化縣政府提供）
另傳出濁水溪公有堤防內上午有處私人防洪牆被洪流沖刷倒塌，當地鄉公所已通知山腳、潭墘、台西、頂庄、永和、公館六村的村民4423人撤離到西港國小避難。彰化縣長王惠美表示，中午大潮溪水恐湧入村庄，鄉公所已經調派太空包堵住土堤缺口，縣政府也調來沙包和抽水機緊急並處理。

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