凱米颱風撲台！啦啦隊女神曾遇淹水「巨量蟑螂竄出」嚇到忘不了
凱米颱風撲台，全台人心惶惶，浪LIVE「Leopard Girls 電豹女」女孩們過去對颱風都有恐怖回憶，雪寶小時候遇颱風天淹水及腰，驚見巨量蟑螂湧出，驚悚景象至今揮之不去。Nia溜狗習慣風雨無阻，結果颱風天出門的下場就是在狂風中被拉著跑，人和狗都狼狽不堪。
記者吳昕蓓／綜合報導
諺諺、筱緹和語萱也都有差點被颱風吹跑的經驗，諺諺和語萱最後是抱著電線桿、柱子才得救，筱緹則被吹到直接撞上牆壁，從此不敢在颱風天出門。笑笑更誇張，有次鐵齒在颱風天開車出門，結果上了高架橋，車子被風吹到劇烈搖晃彷彿海盜船，讓她心中留下恐懼陰影，再也不敢於颱風天貿然開車上路。
紹頤在華岡藝校念書時曾被颱風困在陽明山上，當時下山交通受阻，山上物資短缺又大停電，大家只好在宿舍點蠟燭苦中作樂，最後在同樓層的文化大學鄰居邀請下，所有住戶擠在一起看電影。Jasmine這幾天正好人在日本，以為幸運躲過風雨，結果日本同樣風雨交加，讓她直呼無奈。
電豹女日前開放徵選新血，憑藉著超優的發展性和工作內容，立刻吸引大批美眉爭相報名。而本屆電豹女徵選以高規格、高標準設計，不但有團練環節，還規劃團遊，只為觀察女孩們的互助精神、臨場反應、自我挑戰的態度，讓學姐學妹互動狀態一目了然，沒想到團遊回來就碰上颱風。