要求60天離境！菲律賓關閉線上博弈產業　員工多為中國籍

1艘油輪翻覆！菲律賓受凱米颱風衝擊　土石流釀孕婦與3名孩童死亡

▲凱米颱風尾影響菲律賓，導致馬尼拉大淹水，至少13人以上死亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲凱米颱風尾影響菲律賓，導致馬尼拉大淹水，至少13人以上死亡。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

凱米颱風（Gaemi）直撲台灣，而菲律賓則受到凱米颱風的外圍環流影響，引發土石流和洪水，目前已知至少13人死亡；菲律賓今（25）日表示有一艘油輪翻覆，菲律賓當局稱由於風浪過大，目前無法調度資源去阻止漏油。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《美聯社》，凱米颱風的外圍環流在菲律賓肆虐，近5天內引發十多起山崩和洪水，目前已知13人死亡、60萬人流離失所。菲律賓八打雁省一個位於半山腰的小鎮阿岡西約（Agoncillo, Batangas）昨（24）日上午發生土石流，掩埋了一幢屋子，後來挖出了1名孕婦和3名兒童的遺體；而23日晚間菲律賓八打雁省另一個城鎮有1名賣粥的小販被颱風吹倒的樹壓死。

菲律賓海岸防衛隊發言人巴里羅（Armando Balilo）表示，他們收到馬尼拉地區許多居民的求助通報，很多人待在屋頂上待援。馬尼拉周邊許多地區淹水，引述美聯社記者在馬尼拉東部馬利吉娜市（Marikina）現場回報，馬利吉娜河的水勢強勁，沖走了一個鋼製的貨櫃、多個冰箱和樹幹。

菲律賓交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）今天上午表示，載運工業燃油的油輪「泰拉諾瓦號」（MT Terra Nova）今天凌晨在巴丹省沿海的利美鎮（Limay, Bataan）翻覆，油品正在外洩，然而風浪仍然很大，因此難以調派人手阻止漏油，而泰拉諾瓦號載有1494噸工業燃料。


更多「凱米颱風來襲」相關新聞。

影／造成13死！凱米颱風尾橫掃菲律賓　60萬人緊急疏散

影／水淹到腰部！菲律賓馬尼拉掃到颱風尾慘況曝　居民出動橡皮艇

越南也遇颱風！肆虐慘況曝　多處暴雨和土石流

影／日本埼玉遭「龍捲風」襲擊！飆風瞬間畫面曝　氣象廳發警告

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代