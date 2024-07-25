1艘油輪翻覆！菲律賓受凱米颱風衝擊 土石流釀孕婦與3名孩童死亡
凱米颱風（Gaemi）直撲台灣，而菲律賓則受到凱米颱風的外圍環流影響，引發土石流和洪水，目前已知至少13人死亡；菲律賓今（25）日表示有一艘油輪翻覆，菲律賓當局稱由於風浪過大，目前無法調度資源去阻止漏油。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《美聯社》，凱米颱風的外圍環流在菲律賓肆虐，近5天內引發十多起山崩和洪水，目前已知13人死亡、60萬人流離失所。菲律賓八打雁省一個位於半山腰的小鎮阿岡西約（Agoncillo, Batangas）昨（24）日上午發生土石流，掩埋了一幢屋子，後來挖出了1名孕婦和3名兒童的遺體；而23日晚間菲律賓八打雁省另一個城鎮有1名賣粥的小販被颱風吹倒的樹壓死。
菲律賓海岸防衛隊發言人巴里羅（Armando Balilo）表示，他們收到馬尼拉地區許多居民的求助通報，很多人待在屋頂上待援。馬尼拉周邊許多地區淹水，引述美聯社記者在馬尼拉東部馬利吉娜市（Marikina）現場回報，馬利吉娜河的水勢強勁，沖走了一個鋼製的貨櫃、多個冰箱和樹幹。
菲律賓交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）今天上午表示，載運工業燃油的油輪「泰拉諾瓦號」（MT Terra Nova）今天凌晨在巴丹省沿海的利美鎮（Limay, Bataan）翻覆，油品正在外洩，然而風浪仍然很大，因此難以調派人手阻止漏油，而泰拉諾瓦號載有1494噸工業燃料。