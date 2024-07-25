凱米颱風侵襲！曹西平飾品店「招牌被吹翻」影片曝光：挺嚇人的
65歲資深藝人曹西平引退演藝圈多時，低調經營飾品店過日子，也常在臉書上與粉絲互動，對時事發表看法。凱米颱風來襲，台灣本島連放兩天颱風假，強颱威力不容小覷，放颱風假員工老闆兩樣情，曹西平苦嘆身為老闆損失不小，還附上台中店招牌被風吹走的慘況，「我們家的招牌被強風吹走了，好厲害第一次這樣子場景。」
記者薛羽彤／綜合報導
凱米颱風來襲，首當其衝就是做生意的店家，曹西平在臉書上分享，自己位在台中一中街的飾品店，受到颱風影響，連招牌都被吹走，感嘆「颱風天大家損失都很大，每個店家每個攤販都無法做生意，房租人事費用還是要付錢的。」
曹西平也提醒大家，要注意安全小心街上招牌掉下來，呼籲民眾待在家忍耐ㄧ下，颱風很快就會離開了。曹西平對於首次看到招牌被吹翻的奇景感到訝異，「我們家的招牌被強風吹走了，好厲害第一次這樣子場景，風雨真的是有點大。開店的人都辛苦了，今天又是白做工了颱風天沒有人潮，老闆們辛苦了。」
凱米強颱來襲，各地災情頻傳，根據中央災害應變中心統計，凱米颱風已致2人死亡、279受傷。死亡部分，高雄有一名64歲女性，因騎車遇路樹倒塌遭壓傷，送醫不治 ；花蓮則是一名約45歲女性，因屋頂掉落女兒牆壓傷，送醫不治。