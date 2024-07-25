賀錦麗副手人選3人浮上檯面！美學者點出當中最佳解答
美國總統拜登宣布退出總統大選，表態支持副總統賀錦麗出馬，賀錦麗可能被提名的態勢逐漸明朗，賀錦麗的副手人選備受關注，美媒以及全球各大媒體近期不斷盤點潛在副手人選，其中有三名人選屢屢被提及，逐漸浮上檯面，其中，亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）更被美國政治學者視為最佳人選。
國際中心顏得智／綜合報導
根據英國金融時報（Financial Times）報導，有消息人士表示，賀錦麗的潛在副手，已有3人獲得華爾街和好萊塢的主要捐助者支持，包含賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly），以及北卡羅來納州長古柏（Roy Cooper）。
除了金融時報之外，這三人同時也在路透、美聯社、NBC、CNN等各大媒體的副手潛在名單出現。
另據美媒《新聞週刊》（Newsweek）報導，亞利桑那州立大學政治與全球研究學院副教授佩德拉薩（Francisco Pedraza）特別點名凱利，會是賀錦麗的最佳副手人選，他指出，凱利有海軍飛行員和太空人背景，同時也被視為民主黨內的中間溫和派，在移民問題和環境議題上採較為中間立場，與黨內部分激進派人士成為對比，凱利在移民問題主張邊境安全而非完全開放；支持應對氣候暖化但反對激進環保政策。
此外，凱利的愛爾蘭血統或許能吸引一些搖擺州地區的白人選民；而在拉丁裔選民的支持率，在2022年亞利桑那大學的拉丁裔與美國政治研究中心的一份調查中，在亞利桑那州的支持率能達到60%。