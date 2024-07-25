網紅崔咪罹癌「切除乳房」續命！抗癌過程曝光　她親揭近況惹心疼

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根據《三立新聞網》報導，崔咪在確定罹癌後，與病魔對抗整整1年，由於她當時罹患的是「侵襲性乳管癌」，是癌症群中非常可怕的類型，崔咪坦言其實那時她只需要切除單邊乳房，但醫師建議她為了避免癌細胞擴散，還是將另一側乳房預防性切除較為保險，沒想到最後癌細胞仍然擴及到淋巴，崔咪依然治療了好一陣子才走到觀察期，所幸後續已經靠醫美重建乳房，讓崔咪得以恢復自信心。
崔咪嘆忌口食物變多 至今仍得固定打針
由於罹癌後的這5年是觀察黃金期，崔咪需要定期回診，如今忌口的食物也變多，像是含有賀爾蒙的食品、動物內臟、蜂王乳這類食物都不能吃，崔咪還透露由於生理期會增加復發癌症的風險，導致她現在還得固定去醫院打停經針，並服用藥物。
老公伴走抗癌之路 崔咪手術留超長疤痕
對於和老公Hommy的感情在歷經病痛後是否依舊相愛？崔咪表示兩人感情非常好，也非常感謝老公陪伴她抗癌，她也透露乳房因為開刀的緣故，已經留下長長疤痕，而崔咪不選擇雷射除疤，反而選擇在疤痕上刺青，崔咪也放閃笑稱這是老公獨享的圖案。
老公天天稱讚崔咪 粉絲感動喊：模範夫妻檔
崔咪在抗癌期間非常勇敢，並大力稱讚Hommy非常照顧她，每到重大節日兩人總會在IG上放閃，今年她還坦言有粉絲詢問她與老公是否因她罹癌而感情生變，崔咪對此大笑解釋：「我老公真的是全天下最挺我的人，包含在生病期間，尊重我的所有決定和感受，在我人生最醜的時候，還要天天說我很漂亮！」還有感而發表示長久的愛情從來都不只是單方面付出，讓網友大讚：「模範夫妻檔」、「恩愛夫妻代表！」