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網紅崔咪罹癌「切除乳房」續命！抗癌過程曝光　她親揭近況惹心疼

▲網紅崔咪2017年時曾罹患侵襲性乳管癌，還曾為此切除乳房，如今抗癌成功，但崔咪仍得定期回診、打針吃藥，近況曝光讓粉絲非常心疼。（圖／IG b2btramy888888）
▲網紅崔咪2017年時曾罹患侵襲性乳管癌，還曾為此切除乳房，如今抗癌成功，但崔咪仍得定期回診、打針吃藥，近況曝光讓粉絲非常心疼。（圖／IG b2btramy888888）

記者施以慧／綜合報導

在IG擁有15萬粉絲的美妝網紅崔咪在2010年走紅以後，至今仍然在時尚美妝界佔有一席之地。而她最被大眾所關注的議題，就是她在2017年時確診乳癌第3期，讓粉絲相當不捨，當時崔咪也積極接治療，甚至還為了癌細胞不擴散，選擇切除乳房，直到2022年接受隆乳手術後才恢復自信，如今抗癌成功的她也曝光近況，讓網友既心疼又驕傲。

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▲崔咪曝光自己抗癌的過程，表示自己在乳房被切除後癌細胞仍然擴散到淋巴。（圖／
▲崔咪曝光自己抗癌的過程，表示自己在乳房被切除後癌細胞仍然擴散到淋巴。（圖／IG b2btramy888888）
罹癌後切除全乳房　崔咪曝抗癌1年辛酸

根據《三立新聞網》報導，崔咪在確定罹癌後，與病魔對抗整整1年，由於她當時罹患的是「侵襲性乳管癌」，是癌症群中非常可怕的類型，崔咪坦言其實那時她只需要切除單邊乳房，但醫師建議她為了避免癌細胞擴散，還是將另一側乳房預防性切除較為保險，沒想到最後癌細胞仍然擴及到淋巴，崔咪依然治療了好一陣子才走到觀察期，所幸後續已經靠醫美重建乳房，讓崔咪得以恢復自信心。

崔咪嘆忌口食物變多　至今仍得固定打針

由於罹癌後的這5年是觀察黃金期，崔咪需要定期回診，如今忌口的食物也變多，像是含有賀爾蒙的食品、動物內臟、蜂王乳這類食物都不能吃，崔咪還透露由於生理期會增加復發癌症的風險，導致她現在還得固定去醫院打停經針，並服用藥物。

▲崔咪（右）大力讚賞老公Hommy（左），並爆料老公每天都會說她漂亮，讓她能好好養病。（
▲崔咪（右）大力讚賞老公Hommy（左），並爆料老公每天都會說她漂亮，讓她能好好養病。（圖／IG b2btramy888888）
老公伴走抗癌之路　崔咪手術留超長疤痕

對於和老公Hommy的感情在歷經病痛後是否依舊相愛？崔咪表示兩人感情非常好，也非常感謝老公陪伴她抗癌，她也透露乳房因為開刀的緣故，已經留下長長疤痕，而崔咪不選擇雷射除疤，反而選擇在疤痕上刺青，崔咪也放閃笑稱這是老公獨享的圖案。

老公天天稱讚崔咪　粉絲感動喊：模範夫妻檔

崔咪在抗癌期間非常勇敢，並大力稱讚Hommy非常照顧她，每到重大節日兩人總會在IG上放閃，今年她還坦言有粉絲詢問她與老公是否因她罹癌而感情生變，崔咪對此大笑解釋：「我老公真的是全天下最挺我的人，包含在生病期間，尊重我的所有決定和感受，在我人生最醜的時候，還要天天說我很漂亮！」還有感而發表示長久的愛情從來都不只是單方面付出，讓網友大讚：「模範夫妻檔」、「恩愛夫妻代表！」

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